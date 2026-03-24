Η Vitex εξαγόρασε την εταιρεία δομικών χημικών Microfill

Την εξαγορά της εταιρείας Microfill αλλά και μία σημαντική αύξηση κεφαλαίου ολοκλήρωσε η Vitex, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας της στον ευρύτερο κλάδο των δομικών λύσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Vitex για τη διεύρυνση του παραγωγικού της αποτυπώματος, την ενίσχυση της καθετοποίησης των δραστηριοτήτων της (χρώματα, εξωτερική θερμομόνωση, ασφαλτική υγρομόνωση και κονιάματα) και την αξιοποίηση συνεργειών σε επίπεδο τεχνογνωσίας και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Microfill, με ιστορία άνω των 75 ετών στον τομέα των πληρωτικών υλικών με βάση το ανθρακικό ασβέστιο και παρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες, διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες, έχοντας επενδύσει συστηματικά στην ποιότητα και στη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της. Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονη μονάδα παραγωγής στην Κόρινθο, με συνολική δυναμικότητα 130.000 τόνων ετησίως, καθώς και ιδιόκτητο κοίτασμα ανθρακικού ασβεστίου στην Ελλάδα, ενώ οι πρώτες ύλες της συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς ως προς τη χημική καθαρότητα και τη λευκότητά τους.

Η ένταξή της στο οικοσύστημα της Vitex δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά: