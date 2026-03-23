Η Novibet ανεβάζει ρυθμούς στη Βραζιλία: Νέα γραφεία με πάνω από 300 εργαζόμενους στο Σάο Πάολο

Η Novibet ενισχύει την διεθνή της παρουσία με την εγκαινίαση νέων γραφείων στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου θα απασχολούνται πάνω από 300 εργαζόμενοι.

Η Novibet εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία και την ανάπτυξη της στη Λατινική Αμερική.

Τα νέα γραφεία, συνολικής επιφάνειας σχεδόν 2.000 τ.μ., βρίσκονται σε μία από τις πλέον σύγχρονες επιχειρηματικές περιοχές της πόλης και θα φιλοξενούν περισσότερους από 300 εργαζόμενους, αποτυπώνοντας τη δυναμική πορεία της Novibet στη Βραζιλία, όπου η τοπική ομάδα έχει διπλασιαστεί μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών για την ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας σε μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες ρυθμιζόμενες αγορές διεθνώς.

«Η Βραζιλία δεν είναι απλώς μια ακόμη αγορά για τη Novibet, είναι μια χώρα με τεράστια δυναμική και ανθρώπους με πάθος, ενέργεια και φιλοδοξία. Τα νέα μας γραφεία στο Σάο Πάολο αποτυπώνουν ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: επενδύουμε στους ανθρώπους μας, δημιουργούμε τις συνθήκες για να εξελιχθούν και χτίζουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο της διεθνούς μας ανάπτυξης.

Για εμάς, η ανάπτυξη δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι οι ομάδες που μεγαλώνουν, οι ιδέες που γίνονται πράξη και η καθημερινή προσπάθεια να δημιουργούμε εμπειρίες με αξία. Η παρουσία μας στη Βραζιλία ενισχύεται με σταθερά βήματα και με μακροπρόθεσμη δέσμευση στην τοπική κοινωνία και οικονομία», δήλωσε ο Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet.

Η εκδήλωση εγκαινίων πραγματοποιήθηκε παρουσία εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας, καθώς και στελεχών από την Ελλάδα και τη Βραζιλία, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο της αγοράς στο διεθνές αποτύπωμα της Novibet.

Συνδυάζοντας διεθνή τεχνογνωσία με ισχυρό τοπικό ταλέντο, η Novibet αναπτύσσει ένα ευέλικτο επιχειρησιακό μοντέλο, συμβάλλοντας ενεργά στην εξέλιξη της τοπικής αγοράς.

Η δυναμική αυτή πορεία επιβεβαιώνεται και σε διεθνές επίπεδο, με τη Novibet να συγκαταλέγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη λίστα EGR Power 50 για το 2025, μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες κατατάξεις στον χώρο του GameTech.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως Great Place to Work® για το 2025 στην Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Βραζιλία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της.