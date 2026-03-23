Τράπεζα Κύπρου: Αποκτά χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως

Η περίμετρος της συναλλαγής περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψου περίπου 150 εκατ. ευρώ και καταθέσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα Κύπρου κατέληξε σε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως σχετικά με τους οικονομικούς και νομικούς όρους για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της CDB, σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία. Η περίμετρος της συναλλαγής περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψου περίπου 150 εκατ. ευρώ και καταθέσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ

Μετά τις συνέργειες, η συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 35 μ.β.

Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της CDB, στην υπογραφή των εγγράφων της συναλλαγής και στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων). Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο 2026. Η τράπεζα έχει λάβει αμετάκλητες δεσμεύσεις, από μετόχους που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 96% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της CDB, ότι θα ψηφίσουν υπέρ της συναλλαγής κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της CDB.

Η Συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική του Συγκροτήματος για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων. Η KPMG Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι Hadjianastassiou Ioannides LLC ως νομικοί σύμβουλοι και ως σύμβουλοι ανταγωνισμού του Συγκροτήματος για τη Συναλλαγή.

