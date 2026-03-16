Credia Bank: Αναβλήθηκε η έκτακτη γ.σ.

Αναβλήθηκε για τις 27 Μαρτίου η προγραμματισμένη για σήμερα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της CrediaBank, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της τράπεζας. Την αναβολή ζήτησε η Thrivest, η οποία ελέγχει το 51,17% της τράπεζας.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η στρατηγική πορεία του οργανισμού και η ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης, σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων για την τράπεζα. Η διοίκηση της CrediaBank παρουσιάζει ένα σχέδιο ανάπτυξης που συνδυάζει οργανική επέκταση, ψηφιακό μετασχηματισμό και διεθνή παρουσία.

Όπως είπε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, δεν υπάρχει κάτι που να πιέζει ώστε τα κεφάλαια να αντληθούν από την αγορά αύριο ή εντός του μήνα. Ζητούμενο είναι να προκύψει μια επιτυχημένη συναλλαγή και η αβεβαιότητα στην αγορά εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιπλέκει το εγχείρημα. Στόχος είναι η αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ να ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου, με μερική ή ολική κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων.

Η κ. Βρεττού, αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες και στα οικονομικά αποτελέσματα που σηματοδοτούν τη νέα φάση της CrediaBank.

Η κ. Βρεττού τόνισε ότι το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καθοριστικής επανεκκίνησης για την CrediaBank. Όπως ανέφερε, η τράπεζα προχώρησε σε σημαντικές αποφάσεις και υλοποίησε έργα που έθεσαν τα θεμέλια για μια νέα πορεία ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου χρηματοπιστωτικού οργανισμού που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες πελατών και αγοράς.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αναδιάρθρωση των προηγούμενων ετών έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας εμφανίζουν σημαντική βελτίωση, με ισχυρή αύξηση των οργανικών εσόδων, ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας σε σχέση με το παρελθόν.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η CrediaBank επιδιώκει να εξελιχθεί σε έναν οργανισμό που συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία με ποιοτική εξυπηρέτηση. Η στρατηγική της, όπως είπε, βασίζεται στην ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική αγορά, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους, πελάτες και εργαζομένους.