«Καλοβλέπει» το υπόλοιπο 24,75% της ΕΧΑΕ η Euronext - Το πλαίσιο συνεργειών

Έμφαση στις αναμενόμενες συνέργειες με την ΕΧΑΕ έδωσε η διοίκηση της Euronext στην ενημέρωση αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025. Τι είπε για το υπόλοιπο ποσοστό.

Έμφαση στις αναμενόμενες συνέργειες με την ΕΧΑΕ έδωσε η διοίκηση της Euronext στην ενημέρωση αναλυτών για τα αποτελέσματα χρήσης 2025, εκτιμώντας ότι από την πλήρη ενσωμάτωση της πρώτης θα προκύψουν ετήσια οφέλη περί τα 12 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2028. Την ίδια στιγμή, το συνολικό κόστος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενοποίησης να διαμορφώνεται κοντά στα 25 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Euronext έστειλε σαφές μήνυμα προς την αγορά, ξεκαθαρίζοντας ότι διατηρεί στο τραπέζι κάθε νόμιμο εργαλείο προκειμένου να αποκτήσει και το υπόλοιπο ποσοστό μετοχών της ΕΧΑΕ, ελέγχοντας προς ώρας το 74,25%.

Με άλλα λόγια, ο στόχος της πλήρους ενοποίησης δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση, ενώ εξετάζεται το σύνολο των εναλλακτικών επιλογών για τη δομή και το timing της κίνησης, με βασικό κριτήριο τη βέλτιστη επιχειρησιακή ενσωμάτωση της ελληνικής χρηματιστηριακής υποδομής στον όμιλο.

Στην ίδια γραμμή, η διοίκηση της Euronext τοποθετήθηκε θετικά για τη μέχρι σήμερα πορεία της εξαγοράς, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης έχει ήδη περάσει από το στάδιο του σχεδιασμού στην πράξη. Η αναδιάταξη της σύνθεσης του ΔΣ θεωρείται κομβικό βήμα, ενώ – όπως υποστηρίχθηκε – η λειτουργική ένταξη της ΕΧΑΕ εξελίσσεται βάσει χρονοδιαγράμματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη θεσμική διάσταση της κίνησης, με τη διοίκηση να συνδέει ευθέως την εξαγορά της ΕΧΑΕ με τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Αθήνα εντάσσεται πλέον σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό συγκέντρωσης και διασύνδεσης των χρηματιστηριακών υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στα αποτελέσματα, η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε αύξηση 82,7% στα καθαρά κέρδη για το 2025 που διαμορφώθηκαν στα 29,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εμφάνισε αύξηση 58,9% στον κύκλο εργασιών στα 86,3 εκατ. ευρώ, έναντι 54,3 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 78,1% ανήλθαν στα 42,2 εκατ. ευρώ έναντι 23,7 εκατ. ευρώ το 2024.

Στη βάση των ισχυρών αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026 τη διανομή μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή . Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 3 Φεβρουαρίου 2026 δημοσιευθέν χρηματοοικονομικό ημερολόγιο.