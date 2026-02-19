Πώς προχωρά η ΣΔΙΤ απορριμμάτων στη Ρόδο με ισχυρούς «μνηστήρες»

Στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου εισέρχεται ο διαγωνισμός για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της νήσου Ρόδου, μέσω ΣΔΙΤ αξίας 139,5 εκατ. ευρώ. Ποιοι είναι οι ισχυροί «μνηστήρες».

Σε λίγες εβδομάδες από τώρα αναμένεται να εκκινήσει το επόμενο στάδιο, αυτό του ανταγωνιστικού διαλόγου όπου θα «κλειδώσουν» οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της νήσου Ρόδου, που υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχώρησε πρόσφατα στην δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης συμμετοχής στο στάδιο αυτό, βάζοντας ως ορόσημο την υποβολή σχετικών φακέλων έως τις 9 Μαρτίου 2026 (με μικρή παράταση καθώς κάτι τέτοιο ζητήθηκε από υποψήφιο επενδυτή). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται σε 139,5 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ).

Να αναφέρουμε ότι ο διαγωνισμός «τρέχει» εδώ και μερικά χρόνια, με την φάση της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος να ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2023. Τότε, στο επόμενο στάδιο προκρίνονταν τα σχήματα «MORE - ΑΒΑΞ - THALIS», «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», «ΗΛΕΚΤΩΡ - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», «INTRAKAT - W.A.T.T.». Στην πορεία, βέβαια, και όπως είναι γνωστό, προέκυψαν αλλαγές και εξαγορές όπως της Thalis από την Motor Oil – MORE, αλλά και της ΗΛΕΚΤΩΡ από το ίδιο γκρουπ, καθώς και της απόκτησης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από την τότε Intrakat που μετονομάστηκε σε Aktor Group. Κατά συνέπεια, υπήρξαν και μεταβολές στα σχήματα αλλά και αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα η «πρόσκληση» για συμμετοχή στη στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου να αφορά στους «MORE - ΑΒΑΞ - THALIS», «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Metlen) – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», «Aktor (INTRAKAT) - W.A.T.T.»

Το έργο αφορά το σύνολο του κύκλου ζωής των σχετικών υποδομών και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων, την επεξεργασία σύμμεικτων και διακριτών ρευμάτων αποβλήτων, την ανάκτηση υλικών και ενέργειας, καθώς και τη διάθεση του υπολείμματος σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι τεχνικές λύσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων, να περιορίζουν δραστικά το υπόλειμμα προς ταφή και να μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τελικής διάθεσης.

Ο ιδιωτικός φορέας θα επιλεγεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων (ανακυκλώσιμων υλικών, compost, ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας, κλπ.) για διάστημα 27 ετών.