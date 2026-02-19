Θεσσαλονίκη: Τι πραγματικά αλλάζουν τα 30 εκατ. σε ενέργεια και αξίες ακινήτων

Η πραγματική εμβέλεια των 30 εκατ. της ΕΤΕπ σε ενέργεια, υποδομές και αξίες στη Θεσσαλονίκη. Η μόχλευση των επενδύσεων και ο αντίκτυπος στο real estate.

Σε ένα περιβάλλον σφιχτού δημοσιονομικού χώρου, ακριβού κεφαλαίου και αυξανόμενης κλιματικής πίεσης, οι δημοτικές επενδύσεις μετακινούνται από την επέκταση στη θωράκιση, με έμφαση στην ενέργεια, την ανθεκτικότητα και τις υποδομές χαμηλού λειτουργικού κόστους.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η Θεσσαλονίκη, όπου η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση συνδέεται με τη διατήρηση επενδυτικού ρυθμού, τη σταδιακή μείωση του διαρθρωτικού ενεργειακού κόστους και τη συνολική οικονομική ανθεκτικότητα της.

Η χρηματοδότηση των 30 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2026 και καλύπτει την περίοδο 2025-2030. Πρόκειται για τη δεύτερη απευθείας στήριξη της ΕΤΕπ μετά το πρόγραμμα του 2015, το οποίο χρηματοδότησε 46 έργα αστικής ανάπτυξης.

Το νέο πακέτο δεν αφορά ένα μεμονωμένο έργο αλλά μια γραμμή χρηματοδότησης τύπου «framework loan», που ενεργοποιείται σταδιακά καθώς ωριμάζουν έργα. Παρά τη στόχευση σε υποδομές, ενέργεια και αστικό χώρο, η απουσία σαφούς κατανομής πόρων ανά έργο επιβεβαιώνει ότι πρόκειται περισσότερο για χρηματοδοτική ομπρέλα παρά για άμεσα δεσμευμένο επενδυτικό πρόγραμμα.

Η εμπειρία δείχνει ότι η εξασφάλιση κεφαλαίων δεν συνεπάγεται αυτόματα και υλοποίηση έργων. Καθυστερήσεις σε μελέτες, διαγωνισμούς και απορρόφηση συχνά περιορίζουν τον άμεσο αντίκτυπο. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση, αλλά η ικανότητα μετατροπής της σε μετρήσιμα έργα με πραγματικό ενεργειακό και οικονομικό αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια.

Το πραγματικό μέγεθος: Από τα 30 εκατ. σε pipeline άνω των 280 εκατ. ευρώ

Η χρηματοδότηση δεν αφορά μόνο επιμέρους παρεμβάσεις, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο Τεχνικό Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιλαμβάνει 131 έργα και μελέτες με προϋπολογισμό περίπου 69,3 εκατ. ευρώ για το 2026 και συνολικό πολυετές επενδυτικό pipeline περίπου 287 εκατ. ευρώ έως το 2029. Το δάνειο της ΕΤΕπ λειτουργεί ως εργαλείο συγχρηματοδότησης μέσα σε αυτό το επενδυτικό πλαίσιο, επιτρέποντας την επιτάχυνση έργων που διαφορετικά θα προχωρούσαν πιο αργά.

Η δομή αυτή σημαίνει ότι τα 30 εκατ. δεν αποτελούν τελικό μέγεθος επενδύσεων αλλά «μοχλό» που ενεργοποιεί μεγαλύτερο κύκλο έργων, συνδέοντας ευρωπαϊκά κεφάλαια, δημοτικούς πόρους και πρόσθετη χρηματοδότηση.

Παρότι δεν υπάρχει πλήρης επίσημη λίστα έργων με επιμέρους προϋπολογισμούς, από δημοτικά και τεχνικά έγγραφα προκύπτει ότι η χρηματοδότηση καλύπτει αστικές παρεμβάσεις και βασικές υποδομές πόλης, όπως ανακατασκευή πεζοδρομίων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, ασφαλτοστρώσεις και βελτίωση οδικού δικτύου, καθώς και μικρής κλίμακας δημοτικές υποδομές. Περιλαμβάνει επίσης αναπλάσεις δημόσιων χώρων και πράσινων περιοχών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και παρεμβάσεις αναζωογόνησης γειτονιών.

Στον ενεργειακό άξονα, εντάσσονται ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτιρίων, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης και εκπομπών, ενώ στον τομέα μεταφορών προβλέπονται δράσεις βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης αστικού χώρου. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι πρόκειται για «δεξαμενή» έργων και όχι για ένα εμβληματικό project, κάτι που εξηγεί γιατί δεν υπάρχει ακόμη κατανομή ποσών ανά έργο.

Το Σχέδιο Κλιματικής Ουδετερότητας και η δομή των επενδύσεων

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Σχέδιο Κλιματικής Ουδετερότητας της Θεσσαλονίκης, το οποίο οργανώνεται σε συγκεκριμένους τομείς: κτίρια και θέρμανση, μεταφορές και logistics, ενέργεια και ηλεκτρισμός, νερό και απόβλητα, πράσινες υποδομές και smart-city διακυβέρνηση. Η πόλη συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές πόλεις με σήμα αποστολής (Mission Label) για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030, γεγονός που εξηγεί τη στόχευση των έργων και τη σύνδεσή τους με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Ποια έργα είναι πιο πιθανό να απορροφήσουν τα περισσότερα κεφάλαια

Με βάση τη δομή χρηματοδότησης της ΕΤΕπ και την εμπειρία αντίστοιχων δανείων στην Ευρώπη, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτιρίων συγκεντρώνουν συνήθως υψηλότερο κόστος ανά έργο και αποτελούν βασικό άξονα χρηματοδότησης λόγω της σύνδεσης με τους στόχους μείωσης εκπομπών. Αντίστοιχα, οι μεγάλες αστικές αναπλάσεις και πράσινες υποδομές απαιτούν υψηλό αρχικό κεφάλαιο αλλά έχουν ισχυρή επίδραση στον αστικό ιστό.

Σημαντικό ποσοστό επενδύσεων απορροφούν επίσης βασικές αστικές υποδομές, ιδίως έργα οδικού δικτύου και πεζοδρομίων μεγάλης κλίμακας, ενώ οι παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας ενισχύονται συχνά μέσω συγχρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτές οι κατηγορίες συγκεντρώνουν συνήθως το μεγαλύτερο μέρος χρηματοδότησης σε παρόμοια δάνεια της ΕΤΕπ.

Οι επιπτώσεις σε ακίνητα και ενεργειακή κατανάλωση έως το 2030

Η εμπειρία από ευρωπαϊκές πόλεις δείχνει ότι οι συνδυασμένες αστικές επενδύσεις σε υποδομές, δημόσιο χώρο και ενέργεια επηρεάζουν σταδιακά τόσο την αγορά ακινήτων όσο και το ενεργειακό ισοζύγιο της πόλης.

Στο real estate, οι μεγάλες αστικές αναπλάσεις και η αναβάθμιση δημόσιου χώρου οδηγούν συνήθως σε αύξηση αξιών ακινήτων στις επηρεαζόμενες περιοχές, με μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ελκυστικότητας για κατοικία και επενδύσεις. Με βάση συγκρίσιμες αστικές παρεμβάσεις στην Ευρώπη, η επίδραση σε βάθος χρόνου έως το 2030 μπορεί να μεταφραστεί σε σωρευτική άνοδο τιμών της τάξης του 8% έως 15% στις ζώνες άμεσης επιρροής μεγάλων αναπλάσεων, ενώ σε περιοχές μικρότερων παρεμβάσεων η επίδραση είναι συνήθως χαμηλότερη αλλά σταθερή.

Στο ενεργειακό πεδίο, οι αναβαθμίσεις δημοτικών κτιρίων και η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οδηγούν σε σημαντική μείωση κατανάλωσης. Σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά αστικά προγράμματα, οι μειώσεις ενεργειακής ζήτησης στα δημόσια κτίρια κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 20% και 35%, ενώ σε επίπεδο πόλης η συνολική επίδραση είναι μικρότερη αλλά συσσωρευτική.

Μέχρι το 2030, η σταδιακή υλοποίηση των έργων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της δημοτικής ενεργειακής κατανάλωσης κατά περίπου 15% έως 25%, με παράλληλη μείωση λειτουργικού κόστους και εκπομπών.

Σε ευρύτερο οικονομικό επίπεδο, η βελτίωση υποδομών και ενεργειακής απόδοσης τείνει να ενισχύει την παραγωγικότητα, να αυξάνει την επενδυτική ελκυστικότητα και να μειώνει το λειτουργικό κόστος της πόλης, δημιουργώντας έναν κύκλο θετικής επίδρασης που εκτείνεται πέρα από τα ίδια τα έργα.