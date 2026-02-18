Ειδήσεις | Διεθνή

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διεξάγει «σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΗΕ: Το Ισραήλ διεξάγει «σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης
«Παρακολουθούμε μια σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», δήλωσε υψηλόβαθμη αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Υψηλόβαθμη αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε σήμερα ότι τα μέτρα που έλαβε το Ισραήλ για να ενισχύσει τον έλεγχό του στις περιοχές της Δυτικής Όχθης που διοικούνται από την Παλαιστινιακή Αρχή ισοδυναμούν με «σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση».

«Παρακολουθούμε μια σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, την ώρα που μονομερή ισραηλινά μέτρα μετατρέπουν σταδιακά την πραγματικότητα επί του πεδίου», δήλωσε η Ρόουζμαρι ΝτιΚάρλο, αναπληρώτρια γενική γραμματέας, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το παλαιστινιακό ζήτημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις και αναδρομικά την Παρασκευή - Ποιοι πληρώνονται

Τι αποκάλυψε ο εσωτερικός έλεγχος του ΟΠΕΚΑ για την υπόθεση χορήγησης παράτυπων επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ

Άνοιξε το πρώτο κατάστημα Arket στην Ελλάδα - Πού βρίσκεται

tags:
Ισραήλ
Δυτική Όχθη
ΟΗΕ
Παλαιστίνη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider