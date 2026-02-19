Ποιες νέες συνεργασίες εγκαινιάζει η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, με στόχο τον εμπλουτισμό του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου.

Σε ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στον εγχώριο κλάδο της μπύρας προσβλέπει η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, ποντάροντας σε ένα ισχυρό 2026, μετά από ένα δυνατό 2025. Βασικό δε όχημα της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας αποτελεί ο διαρκής εμπλουτισμός του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου.

«Το 2025 πήγε θετικά για την εταιρεία», σχολίαζαν πηγές της ΕΖΑ, την ώρα που η συνολική αγορά της μπύρας δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα, στη σκιά των πιέσεων που δέχεται η κατανάλωση στον κλάδο της εστίασης.

Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε τροχιά εξυγίανσης από το 2023 με τη διοίκηση να τοποθετεί την επιστροφή στην κερδοφορία το 2026. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΖΑ έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε πολύ σημαντικές συνεργασίες, επενδύοντας σε νέα προϊόντα και υλοποιώντας κομβικές επιχειρηματικές κινήσεις με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας εξυγίανσής της.

Οι συνεργασίες

Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους, από τον Μάρτιο του 2026 η ισπανική μπύρα SAN MIGUEL θα διανέμεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την ΕΖΑ. Η SAN MIGUEL είναι η κορυφαία σε εξαγωγές ισπανική μπύρα παγκοσμίως με ιστορία που ξεπερνά τα 130 χρόνια. Μάλιστα, κατά τις πληροφορίες, πρόσφατα βρέθηκε στην Αθήνα και αντιπροσωπεία από την Ισπανία.

Ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου της ΕΖΑ με την ισπανική μπύρα SAN MIGUEL εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας με τη Mahou San Miguel, έναν από τους κορυφαίους ζυθοποιητικούς ομίλους της Ευρώπης, με μακρά ιστορία και ισχυρή διεθνή παρουσία. Μέσα από το εκτεταμένο και οργανωμένο δίκτυο διανομής της, η ΕΖΑ διασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική διάθεση της SAN MIGUEL στην ελληνική αγορά.

Η συνεργασία της ΕΖΑ με την Mahou San Miguel ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν έγινε γνωστό ότι η ΕΖΑ γίνεται ο επίσημος διανομέας της Mahou στην Ελλάδα - της nº1 μπύρας στην Ισπανία, μιας εμβληματικής premium Pale Lager από τη Μαδρίτη με πλούσια κληρονομιά και της πιο πολυβραβευμένης ισπανικής μπύρας παγκοσμίως.

Ακολούθησε τον Οκτώβριο του 2025 η απόκτηση της κρητικής μπύρας Cretan Kings από την ΕΖΑ, σε «μία κίνηση – ορόσημο για την ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της». «Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ζυθοποιία με πλήρες, διαφοροποιημένο και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων» τονιζόταν τότε σε σχετική ανακοίνωση. Με ρίζες από το Ρέθυμνο, η Cretan Kings είναι μια premium pilsner με 5% αλκοόλ.

Λίγους μήνες νωρίτερα και δη τον Μάιο του 2025 η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ανακοίνωσε την έναρξη της στρατηγικής της συνεργασίας για την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα της ιστορικής ιταλικής ζυθοποιίας Menabrea, εμπλουτίζοντας το διεθνές της portfolio με την La 150° Bionda, την εμβληματική premium lager της Menabrea.

Καθοριστικό δε βήμα για την ΕΖΑ αποτέλεσε και το επαναλανσάρισμα της εμβληματικής μπύρας Πειραϊκή. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΕΖΑ απέκτησε το εμπορικό σήμα της Πειραϊκής Μικροζυθοποιίας το 2024 μετά από πλειστηριασμό, με το επαναλανσάρισμά της να ξεκινά τον Μάρτιο του 2025.Η Πειραϊκή γεννήθηκε στη Δραπετσώνα και είναι μια μπύρα αργής ωρίμανσης με έντονα τοπικό χαρακτήρα και 5% αλκοόλ.

Το στοίχημα της μπύρας χωρίς αλκοόλ

Μεγάλο στοίχημα για την ΕΖΑ αποτελεί ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου της και με καινοτόμα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των μη αλκοολούχων και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προτιμήσεις των καταναλωτών. Ήδη από πέρυσι, η εταιρεία προχώρησε στη διάθεση νέων προϊόντων, όπως η Pils Hellas Radler 2%, η Pils Hellas 0,0% και η A Toda Madre.

Η επένδυση στην κατηγορία της μπύρας χωρίς αλκοόλ αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΖΑ, καθώς πρόκειται για μια κατηγορία που καταγράφει υγιή ανάπτυξη.

Το 2025 η ανάπτυξη των μη αλκοολούχων προϊόντων για την ΕΖΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε στο +60%, ενώ συνολικά ο ρυθμός ανάπτυξης των μη αλκοολούχων στον κλάδο είναι στο +25%. Μάλιστα στον τζίρο της ΕΖΑ το μη αλκοολούχο ήταν στο 6%. Στον κλάδο το μερίδιο των μη αλκοολούχων ήταν στο 2% το 2025 και με τη δυναμική που έχει θα φτάσει το 4% το 2026.

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, το 2024 η ΕΖΑ εμφάνισε σημαντική αύξηση του EBITDA κατά 57%, το οποίο ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ, καθώς και ενίσχυση του μικτού περιθωρίου στο 42% από 35% το 2023. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,7 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 31,5 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς βάσει της νέας στρατηγικής ο ετήσιος παραγόμενος όγκος περιορίστηκε στις 200 χιλιάδες HL, με στόχο την επικέντρωση σε πωλήσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Επί της ουσίας, η εταιρεία έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική περιορισμού της παραγωγής μπύρας στις 200 χιλιάδες εκατόλιτρα, διασφαλίζοντας την ένταξή της στο καθεστώς της μικροζυθοποιίας και πετυχαίνοντας χαμηλότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Παρά δε τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 12,1 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση στην ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 10% έναντι 6% το 2023. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 3,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,9 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς επηρεάστηκαν από την εφάπαξ λογιστική τακτοποίηση κονδυλίων ανάπτυξης προϊόντων προηγούμενων ετών. Την ίδια στιγμή, το καθαρό χρέος μειώθηκε σε 22,1 εκατ. ευρώ από 23,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας.

Πολλά δε λέγονται σχετικά με την επόμενη μέρα της εταιρείας και το ενδεχόμενο εξεύρεσης επενδυτή. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το fund Diorama Investments Sicar έχει ήδη ολοκληρώσει από τα τέλη του 2024 τον δεκαετή επενδυτικό του κύκλο και αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα προχωρήσει σε πώληση των συμμετοχών του στις εταιρείες που έχει τοποθετηθεί. Σήμερα το fund Diorama κατέχει ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 40% των μετοχών της ΕΖΑ, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος μέσω εταιρείας συμφερόντων του κατέχει επίσης ένα ποσοστό άνω του 40%, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 16-17% ανήκει στον Θανάση Συριανό. Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1989.