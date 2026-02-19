Πιθανή επέκταση της συμμαχίας Chevron & Helleniq Energy - Ποιο μπλοκ είναι στο επίκεντρο

Συζητήσεις (σε πρώιμο πάντως στάδιο και χωρίς να μπορεί να προεξοφληθεί η έκβασή τους) για είσοδο της Chevron στο μπλοκ 10, που είναι παραχωρημένο στον ελληνικό Όμιλο.

Ακόμη μεγαλύτερο «αποτύπωμα» στην εγχώρια έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων εξετάζει να αποκτήσει η Chevron, με την είσοδό της στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο που είναι παραχωρημένο στη Helleniq Energy. Οι δύο Όμιλοι βρίσκονται σε συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, οι οποίες πάντως βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο, χωρίς επομένως να έχει «κλειδώσει» κάποια σχετική συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι, μόλις πριν από λίγα 24ωρα, Chevron και Helleniq Energy υπέγραψαν με το ελληνικό Δημόσιο τις συμβάσεις παραχώρησης τεσσάρων μπλοκ («Α2», «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2» και «Νότια της Πελοποννήσου»). Με αυτό τον τρόπο, άνοιξε ο δρόμος ώστε η κοινοπραξία να σκανάρει θαλάσσιες περιοχές συνολικής έκτασης 47.000 τετρ. χιλιομέτρων περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βόρειο τμήμα της παραχώρησης «Α2» γειτνιάζει με το μπλοκ 10, γεγονός το οποίο αποτελεί υποψήφιο κίνητρο για τη Chevron, στην προοπτική εισόδου της σε αυτό. Κι αυτό γιατί, όπως έχει γράψει το insider.gr, οι εταιρείες του upstream θέλουν να διαχειρίζονται μεγάλες ενιαίες εκτάσεις, αφού με αυτό τον τρόπο αποκτούν περισσότερη ευελιξία στο να καθορίσουν ποιους υποψήφιους «στόχους» θα μελετήσουν περαιτέρω. Επομένως, με την εμπλοκή της στο μπλοκ 10, δημιουργείται μία ευρεία ζώνη προς εξερεύνηση, έκτασης περίπου 14.200 τετρ. χιλιομέτρων.

Υψηλό ερευνητικό κόστος

Την ίδια στιγμή, η Helleniq Energy έχει αφήσει να εννοηθεί πως αναζητά εταίρο για τα θαλάσσια μπλοκ στα οποία είναι μοναδική παραχωρησιούχος – δηλαδή το μπλοκ 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο και το μπλοκ «Ιόνιο». Όπως είναι φυσικό, το προφίλ της Chevron ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει αυτός ο εταίρος, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΠΑ διαθέτει τόσο την τεχνογνωσία όσο και την κεφαλαιακή επάρκεια που είναι απαραίτητες για τις έρευνες.

Όπως προαναφέρθηκε, οι συζητήσεις των δύο Ομίλων απέχουν ακόμη πολύ από τον θεωρηθούν ώριμες, ενώ δεν μπορεί να προδικαστεί η έκβασή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που καταλήξουν σε επέκταση της συνεργασίας τους, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες να εξεταστεί περαιτέρω το μπλοκ 10 με ερευνητική γεώτρηση, στην περίπτωση που υπάρχουν υποσχόμενοι «στόχοι» σε αυτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία περιοχή που επίσης χαρακτηρίζεται από μεγάλα βάθη και η οποία επομένως απαιτεί σημαντικά κεφάλαια για να μπει… τρυπάνι. Είναι ενδεικτικό ότι στο παρελθόν αρκετοί διεθνείς «παίκτες» έχουν ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο μπλοκ, και σε μία ενδεχόμενη συνεργασία με τη Helleniq Energy, διστάζοντας να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, λόγω του ερευνητικού κόστους.

Συγχρονισμός με το «A2»

Σύντομα το «σκανάρισμα» του μπλοκ «Α2» θα συγχρονιστεί άμεσα με την πρόοδο των ερευνών στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Ο λόγος είναι πως από τα τέσσερα θαλάσσια «οικόπεδα» που παραχωρήθηκαν στην κοινοπραξία των Chevron και Helleniq Energy, το «Α2» είναι η μόνη παραχώρηση στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν εξαρχής 3D σεισμικές διασκοπήσεις.

Στην περίπτωση του μπλοκ 10, η Helleniq Energy έχει ολοκληρώσει τις υπεράκτιες τρισδιάστατες γεωφυσικές έρευνες από τον Ιανουάριο του 2023. Με δεδομένο ότι τα τέσσερα νέα μπλοκ θα ξεκινήσουν να εξετάζονται προς το τέλος του έτους από το κοινοπρακτικό σχήμα, είναι υπόθεση λίγων μηνών η πρόσκτηση 3D δεδομένων και για το «A2».

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Υπενθυμίζεται ότι με τη συμμετοχή στις έρευνες των 4 μπλοκ, που επισημοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας, η Chevron έγινε αυτομάτως η εταιρεία με τη μεγαλύτερη υπό εξερεύνηση έκταση στις ελληνικές θάλασσες. Το μπλοκ 10 έχει έκταση 2.400 τετρ. χλμ., αυξάνοντας επομένως το εν Ελλάδι χαρτοφυλάκιο του αμερικανικού κολοσσού, στην περίπτωση που ευοδωθούν οι συζητήσεις του με τη Helleniq Energy για συμφωνία farm-in.

Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της ΕΔΕΥΕΠ, στην τελετή την περασμένη Δευτέρα για την παρουσίαση των 4 νέων συμβάσεων παραχώρησης, μία πιθανή ερευνητική γεώτρηση σε αυτό τοποθετείται περίπου στο 2ο τρίμηνο του 2028. Ανάλογο είναι το χρονικό παράθυρο και για το θαλασσοτεμάχιο «Ιόνιο».

Συνολικά στον ελληνικό κλάδο upstream, προβλέπονται επενδύσεις έως 1 δισ. ευρώ, που πιθανόν να οδηγήσουν στην παραγωγή υδρογονανθράκων από το διάστημα 2032-2035.