Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ευρώπη Holdings: Διαψεύδει δημοσιεύματα για απόκτηση ποσοστού από πιστωτικό ίδρυμα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ευρώπη Holdings: Διαψεύδει δημοσιεύματα για απόκτηση ποσοστού από πιστωτικό ίδρυμα
Σε διάψευση δημοσιευμάτων περί ενδεχόμενης απόκτησης ποσοστού της εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα προχώρησε η Ευρώπη Holdings.

Σε διάψευση δημοσιευμάτων περί ενδεχόμενης απόκτησης ποσοστού της εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα προχώρησε η Ευρώπη Holdings.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία, στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 329/18.02.2026 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο στις 18.02.2026, στα οποία γίνονται αναφορές σε υποτιθέμενες συζητήσεις περί ενδεχόμενης απόκτησης ποσοστού της Εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα, η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και ενημέρωσης από τους βασικούς μετόχους της, διευκρινίζει ότι δεν έχει περιέλθει σε αυτήν οποιαδήποτε ενημέρωση περί πρόθεσης πώλησης μετοχών ή συμμετοχής σε συναλλαγή μεταβίβασης ποσοστού σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η Εταιρεία θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη δημοσιοποίηση σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον και όταν συντρέξει σχετική υποχρέωση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα ευκαιρία για τις φορολογικές διαφορές - Εξώδικη επίλυση με «κούρεμα» προστίμων έως 75%

Συντάξεις και αναδρομικά την Παρασκευή - Ποιοι πληρώνονται

Ποιος θα οδηγεί το τρακτέρ το 2035; Η βόμβα της γήρανσης και η «Gen Z» που γυρίζει την πλάτη

tags:
Ευρώπη Holdings
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider