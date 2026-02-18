Ευρώπη Holdings: Διαψεύδει δημοσιεύματα για απόκτηση ποσοστού από πιστωτικό ίδρυμα

Σε διάψευση δημοσιευμάτων περί ενδεχόμενης απόκτησης ποσοστού της εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα προχώρησε η Ευρώπη Holdings.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία, στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 329/18.02.2026 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο στις 18.02.2026, στα οποία γίνονται αναφορές σε υποτιθέμενες συζητήσεις περί ενδεχόμενης απόκτησης ποσοστού της Εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα, η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και ενημέρωσης από τους βασικούς μετόχους της, διευκρινίζει ότι δεν έχει περιέλθει σε αυτήν οποιαδήποτε ενημέρωση περί πρόθεσης πώλησης μετοχών ή συμμετοχής σε συναλλαγή μεταβίβασης ποσοστού σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η Εταιρεία θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη δημοσιοποίηση σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον και όταν συντρέξει σχετική υποχρέωση.