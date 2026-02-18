Ειδήσεις | Ελλάδα

Στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, σφραγίστηκε το εργοστάσιο στον Πετρόπορο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο εργοστάσιο της επιχείρησης που βρίσκεται στον Πετρόπορο, σφραγίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία.

Απολογείται σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, προσήχθη από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων. Οι δικηγόροι χθες πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο εργοστάσιο της επιχείρησης που βρίσκεται στον Πετρόπορο, σφραγίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ αυτή την ώρα έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων υπάρχουν συγκεντρωμένοι για να εκφράσουν συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα.

