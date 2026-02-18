Η EY Ελλάδος πιστοποιήθηκε με το ISO/IEC 42001:2023 για Σύστημα Διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο βραχίονας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ISO/IEC 42001:2023, το νέο διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Management Systems).

Ο βραχίονας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ISO/IEC 42001:2023, το νέο διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Management Systems).

Η EY Ελλάδος είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που λαμβάνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση από την TÜV NORD Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση των δύο οργανισμών για υπεύθυνη, αξιόπιστη, ηθική και ασφαλή ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για το AI.

Η πιστοποίηση ISO/IEC 42001:2023 καλύπτει τη χρήση, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και ειδικότερα:

τη χρήση AI για την υποστήριξη εσωτερικών λειτουργιών, καθώς και για τη διαχείριση και υλοποίηση έργων και αναθέσεων πελατών,

τη χρήση AI για την παρακολούθηση της απόδοσης, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την ανασκόπηση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης,

τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση, τις δοκιμές και την παραγωγική λειτουργία (deployment) μοντέλων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, από την ομάδα AI & Data της EY Ελλάδος και τα σχετικά έργα της.

Η πιστοποίηση αποτυπώνει τη στρατηγική της EY για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βασίζεται σε ισχυρή διακυβέρνηση, προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο (risk-based approach), διαφάνεια, λογοδοσία και δημιουργία αξίας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η EY ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την υπευθυνότητα, διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της και υποστηρίζει τη βιώσιμη και υπεύθυνη καινοτομία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και το πνεύμα του EU AI Act.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, σημείωσε σχετικά: «Στην EY, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ηγηθούν των αλλαγών που φέρνει το αύριο, αξιοποιώντας τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Οι περισσότεροι από 400 άνθρωποί μας στο EY AI & Data Center of Excellence στην Αθήνα, υποστηρίζουν καθημερινά οργανισμούς σε πάνω από 35 χώρες, ώστε να υιοθετήσουν το AI με τρόπο υπεύθυνο, ηθικό και ασφαλή, και να διαμορφώσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση, τοποθετώντας τον άνθρωπο και την τεχνολογία στο επίκεντρο της αλλαγής. Η πιστοποίηση με το ISO/IEC 42001:2023 από την TÜV NORD Hellas, είναι σημαντική για δύο λόγους. Αρχικά, καθώς πιστοποιεί ότι οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της EY Ελλάδος δεν σταματούν να καινοτομούν. Και, αφετέρου, καθώς διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουμε στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας ως ο πλέον αξιόπιστος σύμβουλος για τον μετασχηματισμό τους».

Η διάκριση αυτή ενισχύει την ηγετική θέση της EY στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική αγορά και, ταυτόχρονα, αναδεικνύει την TÜV NORD Hellas ως στρατηγικό εταίρο για οργανισμούς που επιλέγουν να επενδύσουν σε αξιόπιστα, ασφαλή και ευθυγραμμισμένα με το κανονιστικό πλαίσιο συστήματα AI, θέτοντας νέα σημεία αναφοράς για το μέλλον του AI στην Ελλάδα.

Η κυρία Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας, δήλωσε: «Η πιστοποίηση της EY Ελλάδος σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 42001:2023 αποτελεί ορόσημο για την ελληνική αγορά και αποδεικνύει έμπρακτα πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπτύσσεται και να αξιοποιείται με ασφάλεια, υπευθυνότητα και διαφάνεια, στο πλαίσιο μιας δομημένης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης AI. Για την TÜV NORD Hellas, η τεχνητή νοημοσύνη συνιστά στρατηγική προτεραιότητα. Υποστηρίζουμε οργανισμούς που επιλέγουν να υιοθετούν διεθνή πρότυπα διαχείρισης και διακυβέρνησης AI, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη, τη συμμόρφωση και τη βιώσιμη καινοτομία, και προετοιμάζοντάς τους ουσιαστικά για τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου».