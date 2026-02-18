Berkshire Hathaway: «Ξεφορτώθηκε» τεχνολογικές μετοχές στο δ' τρίμηνο - «Μπάσιμο» στους NYT

Ο Μπάφετ, παραιτήθηκε από CEO την 1η Ιανουαρίου του 2026, και ο αντιπρόεδρος του ομίλου που διορίστηκε απευθείας από τον «Μάντη της Όμαχα» ως διάδοχός του.

Συρρίκνωσε τις συμμετοχές της σε μετοχές τεχνολογίας (πχ Apple και Amazon) η Berkshire Hathaways και αύξησε τις θέσεις της στους New York Times, NYT, λίγο πριν από την αποχώρηση του Γουόρεν Μπάφετ από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Berkshire υπέβαλε την «έκθεση 13F - (υποχρεωτική για μεγάλους επενδυτές που διαχειρίζονται assets άνω των 100 εκατ. δολαρίων)» στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι συμμετοχές της σε μετοχές για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, η Berkshire αποκάλυψε ότι πούλησε 10,3 εκατ. μετοχές, που ισοδυναμούν με το 4% των τίτλων που κατέχει στην Apple, κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του περασμένου έτους, αξίας 2,8 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, ο τεχνολογικός κολοσσός του Τιμ Κουκ εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το υψηλότερο ποσοστό, με 22,60%, στο συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Berkshire Hathaway.

Η Berkshire «απαλλάχθηκε» από 50,8 εκατ. μετοχές της Bank of America, που αντιστοιχούν επίσης σε 2,8 δισ. δολάρια ενώ επιπλέον, ξεφορτώθηκε 7,7 εκατ. μετοχές, το 77% των τίτλων που κατέχει στην Amazon ύψους 180 εκατ. δολαρίων.

Η κύρια μετοχή που απέκτησε η Berkshire στο τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους ήταν η New York Times, αγοράζοντας συνολικά 5,1 εκατ. τίτλους, έναντι 352 εκατ. δολαρίων.

Αυτή ήταν η πρώτη αγορά μετοχών της NYT από την Berkshire ενώ σηματοδοτεί την πρώτη της επένδυση στον κλάδο των εφημερίδων εδώ και πέντε χρόνια, από τότε που ο Μπάφετ πούλησε 31 τοπικά φύλλα στην «Lee Enterprises» το 2020.

Εν τω μεταξύ, η Berkshire Hathaway έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα ετήσια οικονομικά μεγέθη του 2025 με την πρώτη επιστολή του νέου CEO, Γκρεγκ Άμπελ προς τους μετόχους στις 28/2.

Ο Μπάφετ, παραιτήθηκε από Διευθύνων Σύμβουλος την 1η Ιανουαρίου του 2026, και ο αντιπρόεδρος του ομίλου που διορίστηκε απευθείας από τον «Μάντη της Όμαχα» ως διάδοχός του.