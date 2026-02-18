Νέα ευκαιρία για τις φορολογικές διαφορές - Εξώδικη επίλυση με «κούρεμα» προστίμων έως 75%

Οι δόσεις και οι εκπτώσεις για όσους συμβιβαστούν μακριά από τις δικαστικές αίθουσες. Προθεσμία έως 24 Ιουλίου 2026 για υποβολή αιτήσεων από φορολογούμενους.

Τη δυνατότητα να λύσουν οριστικά τις διαφορές τους με την εφορία χωρίς να... τρέχουν στα δικαστήρια, έχουν οι φορολογούμενοι, εξασφαλίζοντας «κούρεμα» έως και 75% στα πρόστιμα, μέσω της επαναλειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Το παράθυρο ευκαιρίας παραμένει ανοιχτό έως το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου 2026.

Με απόφαση που υπογράφουν οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, η Επιτροπή επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, ξεκινώντας την παραλαβή αιτημάτων από φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ελεγχθεί από το φοροελεγκτικό μηχανισμό, τους έχουν καταλογιστεί φόροι και πρόστιμα τα οποία αμφισβητούν και οι υποθέσεις τους εκκρεμούν στα δικαστήρια.

Αίτηση για εξώδικη επίλυση μπορούν να υποβάλουν έως τις 24 Ιουλίου 2026 όσοι έχουν φορολογικές υποθέσεις σε εκκρεμότητα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και όσοι, παρότι έχουν προσφύγει, οι υποθέσεις τους δεν θα έχουν συζητηθεί έως τις 23 Ιουλίου 2026. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή θα εξετάσει το σύνολο των αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Η διαδικασία

1. Η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του αιτούντος και μπορεί να προτείνει πλήρη, μερική ή μη αποδοχή του αιτήματος και σε κάθε περίπτωση, καταρτίζει συγκεκριμένη πρόταση όπου αναγράφονται τα αναλυτικά τα ποσά του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων. Η πρόταση συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον φορολογούμενο.

2. Ο φορολογούμενος έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί την πρόταση. Με την αποδοχή, υπογράφει το σχετικό έγγραφο και επιλέγει τον επιθυμητό αριθμό δόσεων, κοινό για όλα τα ποσά (κύριος φόρος, πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα). Συντάσσεται τότε πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου. Το πρακτικό αποτελεί εκτελεστό τίτλο, το ποσό που αναγράφεται βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και η αρχική βεβαίωση διαγράφεται.

3. Για να καταστεί αμετάκλητη η επίλυση ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου ενώ τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται. Το αποδεικτικό της πληρωμής πρέπει να αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eefdd.gr.

Κούρεμα προστίμων

4. Η καταβολή του ποσού του κύριου φόρου, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την αφαίρεση του 30% πραγματοποιείται σε 1 έως 24 δόσεις. Πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα καταβάλλονται με κλιμακούμενο ποσοστό έκπτωσης, αναλόγως προς τον αριθμό των δόσεων που έχει επιλέξει ο φορολογούμενος ως εξής:

75% για εξόφληση σε 1 δόση,

65% για αποπληρωμή σε 2-4 δόσεις,

55% για 5-8 δόσεις,

50% για 9-12 δόσεις,

45% για 13-16 δόσεις,

40% για 17-20 δόσεις και

35% για 21-24 δόσεις.

5. Αν δεν τηρηθούν οι όροι καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της οφειλής του αρχικού τίτλου, ο οποίος βεβαιώνεται εκ νέου ως δημόσιο έσοδο.

6. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται κατόπιν αίτησης οιουδήποτε εκ των διαδίκων. Αν δεν ζητηθεί συνέχιση εντός 60 ημερών η δίκη καταργείται.