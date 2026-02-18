Πολιτική | Διεθνή

Νέες βουλευτικές εκλογές στις 19 Απριλίου στη Βουλγαρία

«Θα υπογράψω διάταγμα για τη διενέργεια εκλογών στις 19 Απριλίου», δήλωσε η Γιότοβα σε συνέντευξη Τύπου σήμερα.

«Θα υπογράψω διάταγμα για τη διενέργεια εκλογών στις 19 Απριλίου», δήλωσε η Γιότοβα σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, αφού συναντήθηκε με τον υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας Αντρέι Γκιούροφ, ο οποίος παρουσίασε τα μέλη της υπηρεσιακής του κυβέρνησης.

Η Γιότοβα ανάθεσε την περασμένη εβδομάδα στον Γκιούροφ τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης και την προετοιμασία για τη διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών, των όγδοων σε μόλις πέντε χρόνια στη χώρα.

Η Βουλγαρία, που εντάχθηκε στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με παρατεταμένη πολιτική αστάθεια, με τα κόμματα να μην καταφέρνουν να σχηματίσουν σταθερό κυβερνητικό συνασπισμό σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Η προηγούμενη κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου ύστερα από εβδομάδες διαμαρτυριών στους δρόμους για τις οικονομικές της πολιτικές και την αποτυχία της, όπως θεωρήθηκε, να πατάξει τη διαφθορά.

