Διακρατικό Επιστημονικό Συνέδριο Ελλάδας - Κύπρου για την Ενδοσχολική Βία

Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.

Διακρατικό Επιστημονικό Συνέδριο Ελλάδας – Κύπρου με θέμα: «Μαζί για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας», συνδιοργανώνουν, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΥΠΑΝ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.

Στόχος του Διακρατικού Επιστημονικού Συνεδρίου είναι η επιστημονική ενημέρωση, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και η ανάδειξη καλών πρακτικών που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες της Ελλάδας και της Κύπρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (ΕΒΙΕ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και την υποστήριξη μαθητών/τριών και των οικογενειών τους.

Το Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, από τις 8:30 π.μ. έως 5:00 μ.μ., με υβριδικό τρόπο στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Jacqueline de Romilly» του ΥΠΑΙΘΑ και στην Κύπρο στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη εκπαίδευσης, ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές/τριες. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Παράλληλα, θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση μέσω του επίσημου καναλιού του ΙΕΠ στο YouTube, καθώς και ταυτόχρονη εξ αποστάσεως σύνδεση των δύο χωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου αποκλειστικά μέσω της Δικτυακής Πύλης e-ΙΕΠ (https://mitroo.iep.edu.gr/login), από τις 18/2/2026 στις 2 μ.μ. έως την 01/03/2026 στις 2 μ.μ. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας.

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην πρόσκληση.