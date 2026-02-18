Τσιόδρας: «Το Omnibus 6 θα εξοικονομήσει τουλάχιστον 363 εκατ. ευρώ ετησίως για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ»

Ο κ. Τσιόδρας επεσήμανε πως η μετάβαση σε βιώσιμη παραγωγή προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία, δεξιότητες και καινοτομία

«Προωθείται το 6ο πακέτο απλοποίησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, γνωστό ως Omnibus 6, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας χωρίς καμία έκπτωση στα υψηλά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή» ανέφερε μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ Δημήτρης Τσιόρδας από το βήμα του Sustainable Packaging conference που διοργάνωσε η Boussias events.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο κ. Τσιόδρας στο πλαίσιο του Omnibus 6 προωθείται, μεταξύ άλλων, η στοχευμένη απλοποίηση του Κανονισμού CLP Regulation (Classification, Labelling and Packaging), με μείωση περιττών διοικητικών βαρών, βελτίωση και απλούστευση διαδικασιών, ενίσχυση της προβλεψιμότητας για τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ, μείωση επικαλύψεων μεταξύ διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων και διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

«Η πρωτοβουλία αναμένεται να εξοικονομήσει τουλάχιστον 363 εκατ. ευρώ ετησίως για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη — πόροι που μπορούν να επενδυθούν σε καινοτομία, τεχνολογία και βιώσιμες λύσεις» τόνισε ο κ. Τσιόδρας.

Σήμερα, εκτιμάται πως κάθε Ευρωπαίος πολίτης παράγει πάνω από 188 κιλά απορριμμάτων συσκευασίας ετησίως, συνέπεια της εκρηκτικής αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου και όπως επεσήμανε ο κ. Τσιόδρας η τάση αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ο νέος Κανονισμός για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασιών (PPWR) φιλοδοξεί να αντιστρέψει την πορεία αυτή, θέτοντας σαφείς στόχους για ανακυκλώσιμη ή επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία έως το 2030, μείωση αποβλήτων έως το 2040, καθιέρωση ενιαίων ετικετών και περιορισμό συγκεκριμένων προϊόντων μιας χρήσης» τόνισε ο ίδιος για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί προσωρινά με το Συμβούλιο προβλέπουν, μείωση των αποβλήτων συσκευασίας κατά 5% έως το 2030, 10% έως το 2035 και 15% έως το 2040.

Ωστόσο, το πραγματικό στοίχημα δεν είναι η υιοθέτηση στόχων στα χαρτιά, αλλά η αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πράξη. Αυτό προϋποθέτει ρεαλισμό, επενδύσεις και ουσιαστική στήριξη — ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Αναφερόμενος στην Ευρώπη ο κ. Τσιόδρας τόνισε πως οφείλει να παραμείνει παγκόσμιος ηγέτης τόσο στην περιβαλλοντική φιλοδοξία όσο και στην οικονομική ισχύ σχολιάζοντας πως η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της ανταγωνιστικότητας. Αντιθέτως πρέπει να προχωρήσει μαζί με αυτήν — με σαφείς κανόνες, σταθερά χρονοδιαγράμματα και ένα πλαίσιο που ενισχύει την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λειτουργούν ήδη υπό τα αυστηρότερα πρότυπα παγκοσμίως, ενώ ανταγωνιστές από τρίτες χώρες συχνά δραστηριοποιούνται με χαμηλότερα κόστη και λιγότερους περιορισμούς. Απαιτούνται πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και αποτελεσματικός έλεγχος των εισαγωγών, ώστε τα εισαγόμενα προϊόντα να πληρούν τα ίδια αυστηρά πρότυπα ασφάλειας που ισχύουν στην ευρωπαϊκή αγορά» υπογράμμισε.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του ο κ. Τσιόδρας επεσήμανε πως η μετάβαση σε βιώσιμη παραγωγή προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία, δεξιότητες και καινοτομία. «Οι μικρότερες επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Horizon 2020 και το LIFE Programme, τεχνική υποστήριξη και σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό» είπε ο ίδιος για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως το κρίσιμο στοιχείο αποτελεί επίσης η δημιουργία πραγματικής ενιαίας αγοράς για δευτερογενείς πρώτες ύλες, καθώς και η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων επιστροφής εγγύησης (deposit return systems), τα οποία μπορούν να αυξήσουν δραστικά τα ποσοστά ανακύκλωσης και να εξασφαλίσουν υλικά υψηλής ποιότητας για επαναχρησιμοποίηση.