H Optima Bank διαψεύδει δημοσιεύματα για συνεργασία με την Ευρώπη Holdings

Η Optima Bank ενημερώνει ότι οι εν λόγω φήμες και πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σε διάψευση δημοσιευμάτων για συνεργασία στον τομέα του bancassurance και συγκεκριμένα με την Ευρώπη Holdings προχώρησε η Optima Bank, σε συνέχεια αντίστοιχης ανακοίνωσης της πρώτης.

Ειδικότερα, η Optima bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν την Τράπεζα, σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για «στρατηγική συμφωνία στο bancassurance» με την Ευρώπη ΑΕΓΑ, θυγατρική της Europa Holdings Α.Ε. και «πιθανή ανταλλαγή μετοχικών ποσοστών» και προς αποκατάσταση της ορθής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, η Τράπεζα ενημερώνει ότι οι εν λόγω φήμες και πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς, ουδεμία συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα του bancassurance έχει συναφθεί με την ως άνω ασφαλιστική εταιρεία, ούτε και υφίσταται άλλη συμφωνία ή εταιρική απόφαση περί ανταλλαγής μετοχικών ποσοστών ή άλλης μορφής μετοχικής συνεργασίας με οποιαδήποτε από τις εν λόγω εταιρείες ή άλλα τρίτα μέρη, όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα.

Επιπλέον, η Τράπεζα δηλώνει ότι, κατά την ημερομηνία της παρούσας, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της πληροφορίες από μετόχους της αναφορικά με την ύπαρξη οιασδήποτε συμφωνίας, συζήτησης ή διαπραγμάτευσης που να αφορά τα ανωτέρω.

Κατά συνέπεια, κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, δεν υφίσταται προνομιακή πληροφορία κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 που να σχετίζεται με τα ανωτέρω και να χρήζει δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του ίδιου Κανονισμού. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.