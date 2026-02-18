Νικολάου (Τράπεζα Κύπρου): Ισχυρότερη του αναμενόμενου η πιστωτική επέκταση - Στις 3 Μαρτίου ανοίγει τα χαρτιά

Άνετη υπέρβαση του πήχη που έθεταν οι αναλυτές για τα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου και συνολικής χρήσης 2025 κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου, κάνοντας τη διαφορά μέσω των υψηλών δεικτών ROTE, CET1, αλλά και του payout ratio που φτάνει πλέον στο 70%.

Άνετη υπέρβαση του πήχη που έθεταν οι αναλυτές για τα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου και συνολικής χρήσης 2025 πέτυχε η Τράπεζα Κύπρου, κάνοντας τη διαφορά μέσω των υψηλών δεικτών ROTE, CET1, αλλά και του payout ratio που φτάνει πλέον στο 70%, με προοπτικές για υψηλότερα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους πέρασαν εκ νέου σε φάση ανάκαμψης φτάνοντας τα 183 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο (180 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο) όταν το consensus των αναλυτών τοποθετούσε τον πήχη στα 182 εκατ. ευρώ. Υπό αυτό το πρίσμα, το τρίτο τρίμηνο φαίνεται να αποτέλεσε το χαμηλότερο σημείο στα καθαρά έσοδα από τόκους. Όσον αφορά τις προμήθειες, η Κύπρου συνεχίζει να καλύπτει μέσω αυτών σχεδόν το 70% - 80% των λειτουργικών εξόδων της (στο 73% στο τέταρτο τρίμηνο) αποτελώντας έναν άκρως διαφοροποιημένο χρηματοοικονομικό όμιλο. Οι αναλυτές ανέμεναν μη επιτοκιακά έσοδα της τάξεως των 74 εκατ. ευρώ περίπου στο τέταρτο τρίμηνο, με την Κύπρου να φτάνει τα 90 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16% σε τριμηνιαία βάση.

Η αύξηση σε τριμηνιαία βάση οφείλεται κυρίως στο αυξημένο καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες, στα αυξημένα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που περιλαμβάνονται στα λοιπά έσοδα, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (2 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 έναντι 8 εκατ. στο τρίτο).

Ώθηση έλαβε η τράπεζα από τη διεύθυνση διαχείρισης ακινήτων, REMU, αλλά και από την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου. Η Κύπρου συνέχισε σε ρυθμούς απομείωσης του «στοκ» REMU, με την αξία των ανακτηθέντων ακινήτων να ανέρχεται σε 377 εκατ. ευρώ, καλύτερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το έτος (μείωση του χαρτοφυλακίου σε περίπου 500 εκατ. ευρώ).

Η Κύπρου υπερέβη επίσης τον στόχο που είχε θέσει ως προς την οργανική παραγωγή κεφαλαίου (άνω των 300 μονάδων βάσης), με υψηλό δείκτη ROTE σε επίπεδα «high teens». Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου διαμορφώθηκε στις 436 μονάδες βάσης το 2025 εκ των οποίων 110 μονάδες βάσης στο τέταρτο τρίμηνο, με ROTE στο 18,6% - στο 26,4% για 15% CET1. Ο δείκτης CET1 έφτασε στο 21% λαμβάνοντας πρόβλεψη για payout 70%. Η τράπεζα θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος 0,505 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή για τη χρήση του 2025 σε 0,70 ευρώ ανά μετοχή (305 εκατ. ευρώ). εκ των οποίων 0,20 έχουν ήδη καταβληθεί τον Οκτώβριο ως ενδιάμεσο μέρισμα. Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κύπρου, Πανίκος Νικολάου «έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό πλαίσιο διανομών και επιβράβευσης των μετόχων και συνεχίζουμε να προσφέρουμε ελκυστικές αποδόσεις».

Τι ώθησε τις καταθέσεις και τα ενήμερα δάνεια

Οι καταθέσεις της τράπεζας αυξήθηκαν στα 22,2 δισ. ευρώ από 21,5 δισ. στο εννεάμηνο. Η περαιτέρω ενίσχυση αυτών, σύμφωνα με τον Π. Νικολάου, οφείλεται εν μέρει στη γενική αύξηση της πολύ υψηλής ρευστότητας στην αγορά της Κύπρου, καθώς και στο ισχυρό franchise και τη θέση της Τράπεζας Κύπρου στην αγορά. «Δεν είναι λοιπόν κάτι που προέρχεται από έναν συγκεκριμένο τομέα, αλλά γενικότερα από την οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο».

Επιπλέον, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2024, το χαρτοφυλάκιο ενήμερων διεθνών δανείων έχει ενισχυθεί κατά 395 εκατ. ευρώ φτάνοντας πλέον στα 1,36 δισ. ευρώ, με τα συνολικά ενήμερα στα 10,87 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% από αρχές έτους). Η διεύρυνση του διεθνούς χαρτοφυλακίου δανείων θα γίνει μέσα και από την αξιοποίηση της πελατειακής βάσης του τομέα διεθνών εργασιών, κυρίως στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τράπεζα κατέγραψε πιστωτική επέκταση 762 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, εκ των οποίων τα 252 εκατ. ευρώ αφορούσαν διεθνείς χορηγήσεις (κυρίως Ελλάδα - εντάσσονται εταιρικές χορηγήσεις, syndicated και shipping) και τα 209 εκατ. εταιρικές χορηγήσεις. Το διεθνές χαρτοφυλάκιο δανείων, αποτελείται κατά 54% από επιχειρηματικά δάνεια, κατά 27% από ναυτιλιακά και 19% κοινοπρακτικά. Όπως σημείωσε ο CEO της Κύπρου, η πιστωτική επέκταση ήταν ισχυρότερη του αναμενόμενου. Αυτό οφέιλεται εν μέρει από την οικονομική δραστηριότητα της Κύπρου. Η διεθνής ανάπτυξη κινήθηκε ταχύτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν και συνέβαλε κατά ένα ακόμη 4% στην ανάπτυξη. Στο μέλλον, θα πρέπει να αναμένεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του διεθνούς χαρτοφυλακίου θα υποχωρήσει ελαφρώς. Ο κ. Νικολάου παρέπεμψε στις 3 Μαρτίου, όπου θα παρουσιάσει το τριετές business plan η τράπεζα.

Ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε και στο πλαίσιο εθελουσίας εξόδου. Κατά το 2025 υλοποιήθηκε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα από αυτό του 2024. «Διπλάσιο μέγεθος, περισσότεροι από 100 άνθρωποι αποχώρησαν από την τράπεζα έναντι 15 το 2024». Και αυτό αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου. Στο μέλλον, αυτό θα αξιολογείται ετησίως. Αλλά θα πρέπει να περιμένετε κάτι παρόμοιο, πιθανότατα με αυτό που θα υλοποιήθηκε το 2024. Θα πρέπει να περιμένετε μικρά σχέδια εθελουσίας εξόδου καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων ετών».

Όσον αφορά τον φορολογικό συντελεστή, υπήρξε κάποιος «θόρυβος» λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης στο τέταρτο τρίμηνο από διάφορα στοιχεία της φορολογικής μεταρρύθμισης. «Στο μέλλον, η καθοδήγηση που δίνουμε είναι ότι από ένα πραγματικπο φορολογικό συντελεστή περίπου 14%, θα πρέπει να το αυξήσετε σε 16% ή 16,5% Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε τη φορολογική μεταρρύθμιση στο μέλλον».