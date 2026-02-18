Βιλερουά ντε Γκαλό (ΕΚΤ): Παρακολουθούμε στενά τις τάσεις στην αγορά συναλλάγματος

«Η ΕΚΤ δεν έχει κάποια τιμή - στόχο στην αγορά συναλλάγματος, αλλά η ισοτιμία είναι προφανώς σημαντική για τις προοπτικές μας για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη».

Το μήνυμα πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις τάσεις στην αγορά συναλλάγματος και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε πιθανή επίδραση στον πληθωρισμό, εξέφρασε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Φρανσουά Βιλεουρά ντε Γκαλό.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου σε υψηλό σχεδόν πενταετίας (από το 2021) βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές στην Ευρώπη, ακριβώς τη στιγμή που ο πληθωρισμός σταθεροποιείται κοντά στον στόχο του 2%.

Ενώ ο Βιλεουρά ντε Γκαλό τόνισε ότι το ράλι αντανακλά την αδυναμία του δολαρίου λόγω της αβεβαιότητας της πολιτικής των ΗΠΑ και έχει αφήσει το κοινό νόμισμα κοντά στους μακροπρόθεσμους μέσους όρους, διαβεβαίωσε ότι οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είναι σε εγρήγορση.

«Η ΕΚΤ δεν έχει κάποια τιμή - στόχο στην αγορά συναλλάγματος, αλλά η ισοτιμία είναι προφανώς σημαντική για τις προοπτικές μας για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη», τόνισε ο Γάλλος αξιωματούχος στο Παρίσι.

«Το Διοικητικό μας Συμβούλιο θα παραμείνει πολύ σε εγρήγορση σχετικά με τις τάσεις - και επιμένω περισσότερο στις τάσεις παρά στο επίπεδο. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν βάσιμους λόγους να έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στα assets σε δολάρια», συμπλήρωσε.

Επανέλαβε την έκκλησή του προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να παραμείνουν «πραγματιστές» και «ευέλικτοι» κατά τον καθορισμό των επιτοκίων, τα οποία έχουν διατηρηθεί στο 2% από τα μέσα του 2025.

«Ακόμα κι αν η νομισματική μας πολιτική είναι καλά τοποθετημένη, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ακλόνητη», τόνισε ο Βιλερουά, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μια απότομη αύξηση των φθηνών κινεζικών εισαγωγών να επηρεάσει τις τιμές.