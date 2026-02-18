Ξεκίνησαν τα SMS για την νεφρική δυσλειτουργία σε 1.758.000 πολίτες - Ποια εξειδικευμένη εξέταση περιλαμβάνεται

Ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα να αποστέλλονται τα SMS για τη νεφρική δυσλειτουργία σε 1.758.000 πολίτες όπως επεσήμανε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στις «Συνδέσεις» στο ΕΡΤnews.

Το SMS αυτό αποτελεί παραπεμπτικό για την διενέργεια μίας ειδικής ακριβής εξέτασης που δεν περιλαμβάνεται σε έναν απλό αιματολογικό έλεγχο. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη εξέταση που ανιχνεύει δύο δείκτες οι οποίοι δείχνουν κατά πόσο ο εξεταζόμενος έχει σιωπηλή νεφρική δυσλειτουργία, που εντός 5 ετών θα τον οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ανάγκη αιμοκάθαρσης.

Εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα ο ασθενής, λαμβάνει θεραπευτική αγωγή με ένα προηγμένο φάρμακο -ένα χάπι την ημέρα- και αποφεύγει την οποιοδήποτε επιπλοκή. Αν ο ασθενής δεν διαγνωστεί και παραμείνει χωρίς θεραπεία, τότε εντός της πενταετίας η νεφρική νόσος εξελίσσεται σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ανάγκη για αιμοκάθαρση, η οποία έχει καταλυτική επίπτωση στην υγεία και την ποιότητα ζωής.

Πρώτο σε απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης το Υπ. Υγείας

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι το υπουργείο Υγείας υπήρξε πρώτο υπουργείο σε απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για το έτος 2024, παρέμεινε πρώτο σε απορρόφηση πόρων και για το έτος 2025 και θα εξακολουθήσει να είναι πρώτο σε απορρόφηση πόρων υπουργείο για το έτος 2026, καθώς δεν θα αφήσει να χαθεί ούτε 1 ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Α. Γεωργιάδης δίνει μάχη για να μπορέσει να ολοκληρώσει και την ανακατασκευή στο Κέντρο Υγείας Φιλιατρών όπου το έργο έχει μπλοκάρει διότι υπάρχει θέμα με την στατικότητα του κτιρίου και πρέπει να αλλαχθεί ολόκληρη η μελέτη.

Βγαίνει η προκήρυξη για 4.000 θέσεις στο ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας την Παρασκευή θα παραστεί στα εγκαίνια της πλήρους ανακαινισμένης ψυχιατρικής κλινικής στη Μυτιλήνη, για την οποία ο ίδιος είχε ομολογήσει ότι ντρέπονταν για την κατάσταση της κλινικής και παραδέχθηκε ότι παρότι έχουν Πανελλαδικά προστεθεί αρκετές κλίνες στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, δυστυχώς στην εποχή μας τα ψυχιατρικά νοσήματα γνωρίζουν μεγάλη αύξηση με αποτέλεσμα οι κλίνες να μην επαρκούν.

Την επόμενη βδομάδα θα βγει και η προκήρυξη για τις προσλήψεις 4.000 γιατρών και νοσηλευτών στο ΕΣΥ.

Πρώτο νοσοκομείο σε χειρουργεία το ΚΑΤ στην Ελλάδα

Παράλληλα, ξεκινά το μεγάλο έργο ανακατασκευής των χειρουργείων στο νοσοκομείο ΚΑΤ, που θα υλοποιηθεί χάρη στην χορηγία του Ιδρύματος Κανελλοπούλου. Όπως εξήγησε ο υπουργός Υγείας, το ΚΑΤ είναι το πρώτο νοσοκομείο τραύματος στα Βαλκάνια και το πρώτο σε διενέργεια χειρουργείων στην Ελλάδα και δεν μπορεί να γίνει η ανακαίνιση των χειρουργείων όσο αυτά είναι σε λειτουργία. Θα πρέπει να μεταφερθούν, για να ανακαινιστούν οι χώροι τους.

Τέλος για το συμβάν στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνα και τον θάνατο του συμπολίτη μας έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ και υπήρξε σαφώς ιατρικό λάθος καθώς άφησαν τον ασθενή με εξελισσόμενο έμφραγμα να φύγει από το Κ.Υ. Παραβιάστηκε το πρωτόκολλο που επιβάλλει ο ασθενής να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.