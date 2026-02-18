Πάνω από 1 δισ. από την ΕΑΤ σε 11.500 δικαιούχους του «Σπίτι μου 2»

Ισχυρή ζήτηση, αργές διαδικασίες για τα φθηνά δάνεια στέγασης.

Να αγοράσουν την πρώτη τους κατοικία περίπου 11.500 νοικοκυριά έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», απορροφώντας πάνω από 70% των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος.

Ωστόσο -και καθώς τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης «κλείνουν» το καλοκαίρι του 2026- από τα εγκεκριμένα κονδύλια ύψους 1,44 δισ. ευρώ, μόλις το 1 δισ. έχει περάσει σε συμβασιοποίηση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, εκφράστηκε αισιόδοξα για την έγκαιρη ολοκλήρωση, χαρακτηρίζοντας ωστόσο «αγκάθι» τις αργές διαδικασίες.

Η επαρχία στο προσκήνιο

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά σε μια εποχή στεγαστικής κρίσης, με την πλειοψηφία των δανείων να χορηγείται εκτός Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όπου οι τιμές σημειώνουν μεγαλύτερες ανόδους. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ανταπόκριση από παραμεθόριες περιοχές όπως ο Έβρος, όπου κάθε νέο νοικοκυριό μετράει για τη δημογραφική στήριξη της περιοχής.

Το πρόγραμμα προσφέρει στεγαστικά δάνεια έως 190.000 ευρώ για άτομα 25-50 ετών, με το 50% να χρηματοδοτείται άτοκα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το υπόλοιπο 50% έντοκα από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώνεται σημαντικά χαμηλότερα από τα κλασικά στεγαστικά, καθιστώντας το ελκυστικό για νέα νοικοκυριά με εισόδημα 10.000-35.000 ευρώ ετησίως.

Στον αντίποδα, υποτονικό χαρακτηρίστηκε το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», το οποίο δεν προσέλκυσε το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Για αυτό μειώθηκε και ο προϋπολογισμός του από 300 εκατ. ευρώ σε μόλις 60 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μην πάνε «στράφι» οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέχρι τώρα οι εγκεκριμένες αιτήσεις πλησιάζουν μόλις το 20% του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, καθώς παράλληλα «τρέχουν» πιο ανταγωνιστικά προγράμματα όπως τα «Εξοικονομώ», που προσφέρουν επιδοτήσεις και όχι απλώς άτοκο δάνειο.

Η διαφορά στην απόδοση των δύο προγραμμάτων αναδεικνύει την προτίμηση των πολιτών σε προγράμματα με άμεση επιχορήγηση έναντι των δανειακών εργαλείων, ακόμη και όταν αυτά προσφέρονται με μηδενικό επιτόκιο.