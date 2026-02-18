Η ώρα της πολιτικής απόφασης για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Ελλάδα για την εφαρμογή της καθολικής απαγόρευσης των social media σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, καθώς το μέτρο ενδέχεται να τεθεί σε συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ακόμα και την άλλη βδομάδα στις 24/2 ώστε το Σχέδιο Νόμου να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Ελλάδα για την εφαρμογή της καθολικής απαγόρευσης των social media σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, καθώς το μέτρο ενδέχεται να τεθεί σε συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ακόμα και την άλλη βδομάδα στις 24/2 ώστε το Σχέδιο Νόμου να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε πως η απόφαση έχει πλέον ωριμάσει και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός των επόμενων 2 εβδομάδων, ενώ θα γίνουν πιθανότατα από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με το υπουργείο Υγείας, για την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και τον σωστό χειρισμό των εξελίξεων, ενώ πέραν της καθολικής απαγόρευσης των social media στις ηλικίες κάτω των 15 ετών, συζητιέται και η επιβολή ορισμένων περιορισμών αναφορικά με τα social media και το gaming στους εφήβους ηλικίας από 15 έως 18 ετών. Επ’ αυτού θα γνωρίζουμε περισσότερα τις προσεχείς ημέρες.

Πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η απαγόρευση στην Ελλάδα

Η χώρα μας έχει υιοθετήσει ένα διαφορετικό «μοντέλο» από την Αυστραλία, όπου εφαρμόστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο καθολική απαγόρευση των social media στις ηλικίες κάτω των 16 ετών, με την ευθύνη να περνά άμεσα στις εταιρίες των κοινωνικών δικτύων που έπρεπε να κλείσουν εκατομμύρια λογαριασμούς. Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που διαθέτει το kids wallet, οπότε εδώ η διαδικασία θα διαφέρει καθώς το kids wallet θα διασυνδεθεί με τις εταιρίες των social media και θα υπάρξουν κυρώσεις (δηλαδή διοικητικά πρόστιμα) για τις εταιρείες που θα παραβιάσουν το Νόμο.

Τι μπορεί να κάνουν σήμερα οι γονείς με το kids wallet

Στη δεδομένη συγκυρία, που βρισκόμαστε, ο γονιός στην Ελλάδα έχει την δυνατότητα, χάρη στο kids wallet να συνδεθεί με τους δικούς του κωδικούς (taxis), να κάνει την επαλήθευση της ηλικίας του παιδιού -καθώς η διαδικασία γίνεται αντλώντας πληροφορίες από την οικογενειακή κατάσταση- και να δημιουργήσει έναν μυστικό κωδικό ώστε να θέτει όρια στο παιδί του αναφορικά με το περιεχόμενο στο οποίο εκτίθεται ψηφιακά. Επίσης, μπορεί να παρακολουθεί τις ώρες χρήσης των ψηφιακών μέσων από το παιδί του.

Πανευρωπαϊκή η τάση της απαγόρευσης των social media στους ανήλικους

Η συζήτηση για την απαγόρευση των social media στους ανήλικους (κάτω των 15 ετών ή κάτω των 16 ετών) γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε μη ευρωπαϊκές χώρες όπως συνέβη με την Αυστραλία, που πρωτοστάτησε. Ανάλογη συζήτηση γίνεται και στην Κίνα όπου προωθείται η επιβολή χρονικών περιορισμών, δηλαδή η απενεργοποίηση των social media για τους ανήλικους στις νυχτερινές και τις πρωϊνές ώρες. Στο δεδομένο ζήτημα η Ευρώπη έχει επιδείξει αξιοζήλευτη ομοφωνία, που δεν την χαρακτηρίζει σε άλλες περιπτώσεις. Από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σήμερα, πιο κοντά στην εφαρμογή του μέτρου βρίσκεται η Γαλλία όπου η σχετική απαγόρευση πέρασε από τη Βουλή και βρίσκεται στην Γερουσία, ενώ αντίστοιχες προτάσεις Νόμου για την απαγόρευση των social media στους ανήλικους ετοιμάζουν η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Σλοβενία και φυσικά η Ελλάδα όπου όπως ειπώθηκε οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές το προσεχές 15νθήμερο.