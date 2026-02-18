Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ - Τραμπ για Γάζα, Ουκρανία και Ιράν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε την καταδίκη του για τις «βαρβαρικές επιθέσεις» της Ρωσίας κατά αμάχων στην Ουκρανία.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες, Τρίτη, το βράδυ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Γάζα και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε την καταδίκη του για τις «βαρβαρικές επιθέσεις» της Ρωσίας κατά αμάχων στην Ουκρανία, ενώ οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Αναφερόμενοι στην κατάσταση στη Γάζα, οι δύο πλευρές εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και υπογράμμισαν τη σημασία της διασφάλισης περαιτέρω πρόσβασης για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στις εν εξελίξει προσπάθειες για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου που τελεί υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, συζήτησαν τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που διεξάγονται στη Γενεύη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και επανέλαβαν την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ συμμάχων και εταίρων για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ