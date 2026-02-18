Παπασταύρου: Οι δηλώσεις Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

Η διμερής σχέση θα γίνει ακόμα στενότερη στις επενδύσεις, την ενέργεια, την οικονομία και τη ναυτιλία, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αναφέρθηκε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στάθηκε και στην υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron-HelleniQ Energy, αλλά και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του Καθέτου Διαδρόμου ενόψει του ταξιδιού στη Ουάσιγκτον.

«Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου επιβεβαιώνουν ότι οι στρατηγικές σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Το είπε και ο Πρόεδρος Τραμπ, θέτοντας και τους τρεις πυλώνες. Έχουμε τον πολιτιστικό-αξιακό, την αμυντική - στρατιωτική συνεργασία και την ενεργειακή και οικονομική», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις δηλώσεις Τραμπ, ότι η διμερής σχέση θα γίνει ακόμα στενότερη στις επενδύσεις, την ενέργεια, την οικονομία και τη ναυτιλία. Ο Υπουργός επεσήμανε, δε, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα διαδραματίσει η ελληνική ναυτιλία στη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως. Αναφέρθηκε, επίσης, στη δήλωση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ η κυρία Γκιλφόιλ σχετικά με επικείμενη ανακοίνωση, εντός της επόμενης εβδομάδας, για μία συνεργασία στον τομέα των ναυπηγείων.

Ερωτηθείς για τις συμφωνίες που υπεγράφησαν με τη Chevron - HelleniQ Energy, ο Υπουργός είπε χαρακτηριστικά: «Οι ενεργειακές συμφωνίες είναι πλέον πραγματικότητα. Από τα λόγια και τις διακηρύξεις περάσαμε στις πράξεις ευθύνης. Δεν υπάρχει περιθώριο για αδράνεια, ζούμε σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς και δοκιμάζεται και διακρίνεται από αστάθεια. Άρα, αυτές οι ενεργειακές συμφωνίες κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο αυτάρκη, με πιο ευρύ στρατηγικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θα έλεγα ότι μετά την οικονομική αναβάθμιση, έχουμε πια και μια ισχυροποίηση, μια αναβάθμιση ενεργειακή και γεωπολιτική».

Αναφερόμενος στα οφέλη από τις συμφωνίες, επανέλαβε ότι, εφόσον τα κοιτάσματα αποδειχθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, αυτό θα αφορά όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά και τα παιδιά των παιδιών μας. Και υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις αυτές «αποτελούν μία de facto ακύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου».

Ο κ. Παπασταύρου ερωτήθηκε και για το επικείμενο σημαντικό ταξίδι του στην Ουάσιγκτον για τον Κάθετο Διάδρομο: «Η συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου, που έρχεται μετά τη συνάντηση που κάναμε εμείς στο Ζάππειο, σκοπεύει να αντιμετωπίσει όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν», τόνισε, και επεσήμανε ότι «στόχος είναι να επιτευχθεί η καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων χωρών και φορέων». Κατέληξε λέγοντας ότι, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, «και η Ευρώπη κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του Κάθετου Διαδρόμου και θα συμμετάσχει στη σύσκεψη της Ουάσιγκτον».