Disney: Το φαβορί για CEO στη μετά - Άιγκερ εποχή

Ο 54χρονος, ηγείται της μονάδας των 60 δισ. δολαρίων που αποφέρει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της Disney από το 2020

Στην προαγωγή του προέδρου του τομέα εμπειριών της Disney με αιχμή τα theme parks, Τζος Ντ' Αμάρο στη θέση του CEO, προσανατολίζεται το ΔΣ, με την ψηφοφορία να πραγματοποιείται την προσεχή εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο 54χρονος, ηγείται της μονάδας που αποφέρει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της Disney από το 2020 και εάν η υποψηφιότητά του εγκριθεί, θα διαδεχθεί τον Μπομπ Άιγκερ, ο οποίος διηύθυνε τη μεγαλύτερη εταιρεία ψυχαγωγίας στον κόσμο από το 2005 έως το 2020 και επέστρεψε ως διευθύνων σύμβουλος το 2022. Το διοικητικό συμβούλιο ενδέχεται να αλλάξει γνώμη.

«Το ΔΣ δεν έχει ακόμη επιλέξει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλο της Walt Disney Co. και μόλις ληφθεί αυτή η απόφαση, θα την ανακοινώσουμε», τόνισε εκπρόσωπος της Disney εξηγώντας πως ο διορισμός θα ολοκληρώσει μια τριετή αναζήτηση, της οποίας από το 2024 ηγείται ο πρόεδρος της Disney, Τζέιμς Γκόρμαν.

Οι τέσσερις επικεφαλής τμημάτων της Disney - ο Ντ' Αμάρο, οι συμπρόεδροι ψυχαγωγίας Ντάνα Γουάλντεν και Άλαν Μπέργκμαν, και ο πρόεδρος αθλητισμού Τζίμι Πιτάρο - άρχισαν να διεκδικούν την κορυφαία θέση μετά την επιστροφή του Άιγκερ, η οποία ακολούθησε την ταραχώδη θητεία του επιλεγμένου διαδόχου του, Μπομπ Τσάπεκ.

Ο Ντ' Αμάρο εντάχθηκε στην Disney το 1998, αφού προηγουμένως εργαζόταν στην εταιρεία εταιρεία προϊόντων προσωπικής περιποίησης και ξυρίσματος Gillette. Πλέον ηγείται μιας επένδυσης 60 δισ. δολαρίων ενώ επίσης, πρωτοστάτησε στην αγορά μεριδίου 1,5 δισ. δολαρίων στην Epic Games, της επιχείρησης πίσω από το Fortnite.