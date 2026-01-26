Αέριο: Πρακτικά μηδενική συμμετοχή για τον Κάθετο Διάδρομο

«Κλείδωσε» δυναμικότητα μόλις 48 MWh και για το ένα από τα τρία προϊόντα που δημοπρατούνταν, δηλαδή το Route 1.

Με «χαμηλές πτήσεις» συνεχίστηκαν για έναν ακόμη μήνα οι δημοπρασίες για τη δέσμευση δυναμικότητας στον Κάθετο Διάδρομο αερίου, για τη μεταφορά αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία τον επόμενο μήνα. Είναι ενδεικτικό ότι από τις 72 GWh που διατέθηκαν, δεσμεύτηκε δυναμικότητα για μόλις 48 MWh, δηλαδή μόλις το 0,07%.

Η δυναμικότητα κλείστηκε από δύο χρήστες για το προϊόν Route 1, το οποίο έχει αφετηρία το τέρμιναλ του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα και κατάληξη την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, δεν υπήρξε ούτε «αναιμική» προσφορά για τα Route 2 (με αφετηρία το FSRU Αλεξανδρούπολης) και Route 3 (για αζερικό αέριο από τον ΤΑΡ που θα διοχετευθεί μέσω του IGB).

Η εξέλιξη σημαίνει κατ΄ αρχάς ότι για έναν ακόμη μήνα δεν θα αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη αρτηρία για την κάλυψη των αναγκών της Ουκρανίας σε αέριο, στο πλαίσιο του MoU που έχουν συνάψει η ΔΕΠΑ Εμπορίας με τη Naftogaz. Κι αυτό γιατί οι ανάγκες του Κιέβου σε καύσιμο είναι περιορισμένες, ενώ καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από την όδευση από την Πολωνία.

Σε κάθε περίπτωση, η έκβαση των δημοπρασιών επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της CEO του ΔΕΣΦΑ, που όπως έγραφε νωρίτερα το Insider.gr, στο περιθώριο των εγκαινίων του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς την Παρασκευή, είχε εκτιμήσει πενιχρά αποτελέσματα στους τρεις σημερινούς διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας βασικός λόγος είναι πως τα τρία προϊόντα (Route 1, 2 και 3) είναι περιορισμένης διάρκειας, αφού οι χρήστες κατακυρώνουν δυναμικότητα για τον επόμενο μήνα. Επομένως, αν δεσμεύσουν capacity, έχουν πολύ μικρό χρονικό διάστημα (μόλις τρεις ημέρες) για να εξασφαλίσουν τη μεταφορά των ποσοτήτων LNG στην Ελλάδα, ώστε να διακινηθεί μέχρι το Κίεβο.

Σημαντικό είναι επίσης ότι στη δεδομένη συγκυρία είναι αυξημένη η ζήτηση καυσίμου, λόγω χειμώνα, στις χώρες από τις οποίες διέρχεται ο Κάθετος Διάδρομος. Επομένως, είναι περιορισμένη η δυναμικότητα σε σχέση με το φθινόπωρο, που μπορεί να διατεθεί μέσω των δημοπρασιών.

Πάντως, τα δεδομένα θα αλλάξουν από το φθινόπωρο, καθώς η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας σε Βουλγαρία και Ρουμανία, θα επιτρέψει τεχνικά τη δημιουργία προϊόντων μεγαλύτερης διάρκειας. Προς την κατεύθυνση ανάπτυξης τέτοιων μακροπρόθεσμων προϊόντων, ήδη έχουν συσταθεί Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή της Κομισιόν και των εμπλεκόμενων χωρών.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΝ επιρρίπτουν ευθύνες στην Κομισιόν, για τυπολατρία όσον αφορά το κατά πόσο τα ισχύοντα προϊόντα εναρμονίζονται ή όχι πλήρως με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως προσθέτουν, η διευκόλυνση της μεταφοράς καυσίμου στην Ουκρανία είναι κρίσιμη για την αξιοποίηση των αποθηκών χωρητικότητας περίπου 30 bcm που υπάρχουν στο Κίεβο – και οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 30% της αποθηκευτικής χωρητικότητας όλης της Ευρώπης. Με τη σειρά της, η μαζική αποθήκευση καυσίμου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο.

Επομένως, η Κομισιόν θα πρέπει να ιεραρχήσει τις προϋποθέσεις, θέτοντας ψηλότερα την κατάργηση των εισαγωγών από τη Μόσχα, συγκριτικά με τα θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης που η ίδια «βλέπει» ότι μπορεί να υπάρχουν στα προϊόντα του Vertical Corridor.