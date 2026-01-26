ΝΔ: Αναβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις του κόμματος μέχρι την Τετάρτη λόγω της τραγωδίας στα Τρίκαλα

Το κόμμα εκφράζει τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους.

Την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, αποφάσισε το κόμμα, το οποίο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους, από την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του στο Facebook πως αναβάλλεται λόγω του δυστυχήματος η προγραμματισμένη για σήμερα κοπή πίτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ