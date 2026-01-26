Ειδήσεις | Ελλάδα

ΝΔ: Αναβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις του κόμματος μέχρι την Τετάρτη λόγω της τραγωδίας στα Τρίκαλα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΝΔ: Αναβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις του κόμματος μέχρι την Τετάρτη λόγω της τραγωδίας στα Τρίκαλα
Το κόμμα εκφράζει τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους.

Την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, αποφάσισε το κόμμα, το οποίο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους, από την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του στο Facebook πως αναβάλλεται λόγω του δυστυχήματος η προγραμματισμένη για σήμερα κοπή πίτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπαίνουν στα «Εξοικονομώ» οι προμηθευτές - Έρχεται η εξόφληση παρεμβάσεων μέσω των λογαριασμών

Κύμα ελέγχων στην αγορά για POS και ΙRIS: Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Φωτιά σε εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα με νεκρές εργαζόμενες - Νέα ανακοίνωση της εταιρείας

tags:
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider