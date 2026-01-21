Lamda - Ελληνικό: Η «φρέσκια» Lamda Smart Living με «αιχμή» property - facility management και lifestyle services

Επίσημη εκκίνηση της παρουσίας του ομίλου Lamda Development στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, στο facility management, στην παροχή υπηρεσιών προς καταναλωτές με έμφαση στις υπηρεσίες καθημερινότητας, διαχείρισης τρόπου ζωής και έξυπνης πόλης. Η προαναγγελία Αθανασίου από το Ελληνικό.

Την επίσημη έναρξη της παρουσίας του ομίλου Lamda Development στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων (property management), στο facility management και στην παροχή υπηρεσιών προς καταναλωτές με έμφαση στις υπηρεσίες καθημερινότητας, διαχείρισης τρόπου ζωής (lifestyle services) και έξυπνης πόλης, με αιχμή προφανώς το μεγάλο project στο Ελληνικό και τις οικιστικές αναπτύξεις εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, σηματοδοτεί η ίδρυση της εταιρείας Lamda Smart Living - Διαχείρισης Ακινήτων και Εμπειριών (Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία).

Τα μεγάλα οικιστικά projects στην επένδυση της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με πλήθος διαφορετικών μοντέλων ανάπτυξης (διαμερίσματα, πύργοι, βίλες κ.α.), με τα χιλιάδες σπίτια εντός της έκτασης του Ελληνικού και τις σύνθετες επενδύσεις τρίτων ιδιωτών, απαιτούν και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με την Lamda να «πιάνει πόστο» και σε αυτόν τον τομέα.

Υπό μία έννοια την εξέλιξη αυτή είχε προαναγγείλει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου μιλώντας πέρυσι στη Γενική Συνέλευση της εισηγμένης, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, «ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει και δραστηριότητα στη διαχείριση ακινήτων και facility management».

Η νέα δραστηριότητα θα αφορά το κομμάτι της διαχείρισης (property & facility management), για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πολύ υψηλού επιπέδου «που έχει ξεκινήσει να …χτίζεται τώρα αθόρυβα, ένα εγχείρημα καθόλου εύκολο τόσο σε επίπεδο ανθρώπων όσο και της απαιτούμενης τεχνολογίας με τις ειδικές εφαρμογές που θα υλοποιηθούν», όπως είχε αναφέρει ο CEO της εισηγμένης.

Ποια είναι η νέα εταιρεία

Η νέα εταιρεία έχει έδρα το Μαρούσι, διάρκεια ζωής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2099 και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 24 εκατ. ευρώ. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον κ. Οδυσσέα Αθανασίου, ως Πρόεδρο του Δ.Σ., τον κ. Δημήτριο Καραστογιάννη ως Διευθύνων Σύμβουλο, τον κ. Θεόδωρο Γαβριηλίδη (Αντιπρόεδρο) και τα μέλη Χαράλαμπο Γκορίτσα, Λυδία Μαγκλάρα και Χρήστο Νικολόπουλο.

Όπως αναφέραμε, σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων (property management) προς εταιρίες ανάπτυξης, ιδιοκτήτες, μισθωτές και χρήστες οικιστικών, εμπορικών και επαγγελματικών ακινήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς καταναλωτές με έμφαση στις υπηρεσίες καθημερινότητας, διαχείρισης τρόπου ζωής (lifestyle services) και έξυπνης πόλης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σκοπού της, η εταιρεία δραστηριοποιείται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, στους ακόλουθους τομείς: (α) διαχείριση και διοίκηση οικιστικών ακινήτων, συγκροτημάτων κατοικιών και οργανωμένων οικιστικών κοινοτήτων, (β) υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων και εγκαταστάσεων (facility management), (γ) ανάπτυξη, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση αθλητικών ακινήτων, εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, (δ) υπηρεσίες διαχείρισης τρόπου ζωής (lifestyle services), διευκόλυνσης και καθημερινής υποστήριξης προς κατοίκους, μισθωτές και καταναλωτές, (ε) παροχή υπηρεσιών λειτουργικής και οικονομικής διαχείρισης σε μισθωμένα ακίνητα, (στ) ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών έξυπνης πόλης (smart city solutions), (η) διαχείριση χώρων στάθμευσης.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συστήνει ή/και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να προβαίνει σε οποιοδήποτε εταιρικό σχηματισμό τυχόν προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (ε) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιριών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.