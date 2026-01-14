Helleniq Energy: Στις 26 Ιανουαρίου η καταβολή προσωρινού μερίσματος 0,20 ευρώ/μετοχή

Την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης στο ως άνω μέρισμα.

Την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026 έχει οριστεί ως ημέρα διανομής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 της HELLENiQ ENERGY, ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 13.11.2025 συνεδρίασή του.

Σύμφωνα με σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, δικαιούχοι της διανομής είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την εκκαθάριση της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2026 (Ημερομηνία Καταγραφής), με ημερομηνία καταβολής τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026.

