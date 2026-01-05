Παρά την ψηφιακή ωριμότητα που κατακτούν ολοένα και περισσότερες εταιρείες, το ηλεκτρονικό κανάλι παραμένει συμπληρωματικό και όχι κυρίαρχο στη διαμόρφωση του τζίρου.

Περιορισμένος παραμένει ο τζίρος των επιχειρήσεων που προκύπτει από το διαδίκτυο, παρά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους αλλά και την εξοικείωση των Ελλήνων καταναλωτών με τις online αγορές και εν γενεί την online δραστηριότητα.

Το παραπάνω προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2025, σύμφωνα με τα οποία οι ηλεκτρονικές πωλήσεις παραμένουν σχετικά μικρό ποσοστό στο συνολικό τζίρο των φυσικών καταστημάτων.

Μόλις 10% του τζίρου προκύπτει από online πωλήσεις

Για την ακρίβεια, όπως επισημαίνει η πρόσφατη Ετήσια Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, μόλις το 25,8% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες μέσω διαδικτύου το 2025, ενώ ο κύκλος εργασιών από ηλεκτρονικό εμπόριο ανήλθε σε περίπου 36,1 δισ. ευρώ - ποσοστό που αντιστοιχεί σε μόλις 9,5% του συνολικού τζίρου της αγοράς για τις επιχειρήσεις με δέκα εργαζόμενους και άνω.

Κι αυτό όταν η πρόσβαση των επιχειρήσεων και καταναλωτών στο διαδίκτυο είναι ευρεία, φτάνοντας στην περίπτωση των πρώτων στο 98,7%.

Το γεγονός μαρτυρά ότι παρά την ψηφιακή ωριμότητα που κατακτούν ολοένα και περισσότερες εταιρείες, το ηλεκτρονικό κανάλι παραμένει συμπληρωματικό και όχι κυρίαρχο στη διαμόρφωση του συνολικού τζίρου του λιανικού εμπορίου. Η στροφή των καταναλωτών δε, δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε αντίστοιχη μετατόπιση του ποσοστού του τζίρου από ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Ανάλυση δεδομένων και χρήση AI από τις επιχειρήσεις

Την ίδια στιγμή, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων - που βοηθά στις διαδικτυακές πωλήσεις - είτε από τους υπαλλήλους τους είτε από εξωτερικό προμηθευτή έφτανε μόλις στο 31,8%.

Αντίστοιχα, 3.868 επιχειρήσεις ήτοι 8,2% των 47.246 που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, χρησιμοποίησαν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για διάφορες χρήσεις, όπως έλεγχο ή χρηματοοικονομική διαχείριση, για ICT security, για οργάνωση εργασιών, marketing ή διαδικασίες παραγωγής κι εξυπηρέτησης.

Κυρίαρχες οι υπηρεσίες

Όσο για τις online αγορές των Ελλήνων προκύπτει ξεκάθαρα ότι τη μερίδα του λέοντος κέρδισαν οι υπηρεσίες. Για την ακρίβεια το 61,8% όσων αγόρασαν online προμηθεύτηκαν εισιτήρια για πολιτιστικά ή αθλητικά γεγονότα και δραστηριότητες αναψυχής, ενώ το 53,6% αγόρασε υπηρεσίες μεταφοράς και μετακίνησης, όπως εισιτήρια ΚΤΕΛ, αστικών συγκοινωνιών, ταξί ή αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Σημαντικό ήταν το ποσοστό των online αγορών που αφορούσε κρατήσεις σε καταλύματα (40,9%) ενώ μεγάλο ήταν το μερίδιο και των ψηφιακών προϊόντων (ηλεκτρονικά βιβλία, παιχνίδια και λογισμικό).

Επιπλέον, το 50% των καταναλωτών και πλέον αγόρασαν ή ανανέωσαν online συνδρομές για streaming πλατφόρμες, ή συνδρομητικές υπηρεσίες για μουσική (16,5%).

Τέλος στις ηλεκτρονικές αγορές περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι τηλεπικοινωνίες, τα ασφαλιστικά προϊόντα και, σε μικρότερο βαθμό, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.