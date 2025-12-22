Εθνική Τράπεζα: Αγορά ιδίων μετοχών αξίας 5,25 εκατ. ευρώ - Νέα διάθεση Stock Awards

Οι μετοχές αποκτήθηκαν με μέση σταθμισμένη τιμή 13,3055 ευρώ ανά μετοχή και με συνολικό κόστος 5.255.670,70 ευρώ.

Στην αγορά 395.000 κοινών μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε η Εθνική Τράπεζα την περίοδο από 12/12/2025 έως και 19/12/2025.

Οι μετοχές αποκτήθηκαν με μέση σταθμισμένη τιμή 13,3055 ευρώ ανά μετοχή και με συνολικό κόστος 5.255.670,70 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η ΕΤΕ προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Παράλληλα, στα πλαίσια του πρώτου και δεύτερου κύκλου αγοράς ιδίων μετοχών, διατέθηκαν από την Τράπεζα μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών 281.846 και 89.180 ίδιες, κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (μέσα Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1/ Common Equity Tier 1 instruments). Η διάθεση των Μετοχών υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό για την εφαρμογή του Προγράμματος 2023 (συμπεριλαμβανομένης της αναβολής, διακράτησης κ.λπ.).

Η διάθεση των Μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης ιδίων μετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής απόφασης της από 28.07.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ημερομηνίας 25.07.2024 και κατόπιν ανανέωσης της αντίστοιχης έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (Single Supervisory Mechanism – SSM), η οποία δόθηκε με ημερομηνία 03.09.2024, με ισχύ για 1 έτος, ήτοι έως τις 02.09.2025. Οι εν λόγω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν την περίοδο από τις 11.12.2023 έως και τις 26.06.2024, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις της Τράπεζας.

Οι Μετοχές που διατέθηκαν στους Δικαιούχους υπόκεινται σε υποχρεωτική περίοδο διακράτησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Τράπεζα κατέχει άμεσα 10.951.023 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,20% του μετοχικού κεφαλαίου της.