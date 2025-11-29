Σταθερή αύξηση εξαγωγών των οινοποιείων της ΠΑΜΘ σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία

Συνεισφορά 35 - 40 εκατ. ευρώ στην οικονομία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει ο κλάδος της αμπελοκαλλιέργειας, μέσα από τη λειτουργία 39 οινοποιείων.

Συνεισφορά 35 - 40 εκατ. ευρώ στην οικονομία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει ο κλάδος της αμπελοκαλλιέργειας, μέσα από τη λειτουργία 39 οινοποιείων, που αυξάνουν σταθερά τα τελευταία χρόνια τις εξαγωγές τους προς Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

«Η αμπελοκαλλιέργεια και ο οίνος είναι ένας από τους πλέον δυναμικούς κλάδους του πρωτογενούς και μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας», επισήμανε ο ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και υπεύθυνος του Γραφείου Εξωστρέφειας της Περιφέρειας ΑΜΘ Οδυσσέας Βουρβουκέλης, παρουσιάζοντας σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Χάρτης των Γεύσεων» τα κρασιά, τις τοπικές ποικιλίες, τους παραγωγούς και τη σύγχρονη οινική ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

«Τα οικονομικά δεδομένα είναι εντυπωσιακά. Η Περιφέρεια διαθέτει περίπου 39 ενεργά οινοποιεία, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Ο κλάδος της οινοποιίας και οι δραστηριότητες γύρω από αυτόν δημιουργούν περισσότερες από 1.200 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, από αμπελουργούς και οινολόγους έως συσκευαστές, εργαζόμενους στον τουρισμό και στη μεταφορά. Η αμπελουργική δραστηριότητα της Περιφέρειας έχει εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία παραγωγής περίπου 12-15 εκατ. ευρώ ετησίως, με σημαντικά περιθώρια αύξησης. Τα οινοποιεία της ΑΜΘ αυξάνουν τις εξαγωγές τους σταθερά την τελευταία δεκαετία, με μέση ετήσια αύξηση 8-10%, κυρίως προς Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Ο κλάδος συμβάλλει συνολικά -με πολλαπλασιαστική επίδραση- περίπου 35-40 εκατ. ευρώ στην περιφερειακή οικονομία, μέσω παραγωγής, μεταποίησης, εξαγωγών και του οινοτουρισμού», ανέφερε ο κ. Βουρβουκέλης.

Όπως εξήγησε «αυτά τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι ο οίνος στην ΑΜΘ δεν είναι απλώς ένα αγροτικό προϊόν, αλλά είναι τοπική οικονομία, εξαγωγικό προϊόν, πολιτιστικό κεφάλαιο και αναπτυξιακή ευκαιρία». Επισήμανε, δε, ότι ο οινοτουρισμός είναι ένας αναδυόμενος οικονομικός πυλώνας και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας καθώς «περισσότεροι από 50.000 επισκέπτες ετησίως επισκέπτονται οινοποιεία της ΑΜΘ», ενώ «η μέση δαπάνη επισκέπτη κυμαίνεται στα 45-60 ευρώ, ενισχύοντας όχι μόνο τα οινοποιεία αλλά και τους γύρω κλάδους - εστίαση, καταλύματα, μεταφορές».

Ο κ. Βουρβουκέλης μίλησε για τον ρόλο του Γραφείου Εξωστρέφειας της Περιφέρειας ως έναν στρατηγικό μηχανισμό που διασυνδέει την Περιφέρεια με το εθνικό σύστημα οικονομικής διπλωματίας και συγκεκριμένα με τη γενική γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, τα Γραφεία ΟΕΥ ανά τον κόσμο, την Enterprise Greece και την Export Credit Greece. «Αυτή η συνεργασία επιτρέπει στην Περιφέρεια να αναπτύσσει εξαγωγές με στοχευμένο τρόπο, να προσελκύει επενδύσεις σε δυναμικούς κλάδους, να αναδεικνύει την τοπική ταυτότητα και τα προϊόντα της, να ενισχύει το επιχειρηματικό οικοσύστημα, μέσα από εκθεσιακές δράσεις, αποστολές, δικτύωση και διεθνή προβολή», σημείωσε.

Τόνισε δε ότι «με βάση τον σχεδιασμό μας, ο στόχος είναι να αυξήσουμε την εξαγωγική βάση της Περιφέρειας κατά 20-25% μέσα στην επόμενη τριετία, ενισχύοντας τόσο τους αγροδιατροφικούς κλάδους όσο και την μεταποίηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ