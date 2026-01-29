Ιταλός ναύαρχος: Δεν χρειάζεται ευρωπαϊκός στρατός, το ΝΑΤΟ διαθέτει τα αναγκαία εργαλεία

«Το ΝΑΤΟ διαθέτει τα αναγκαία εργαλεία για να απαντήσει και να ξανασκεφθεί τον εαυτό του», δήλωσε στην εφημερίδα «Corriere della Sera» ο Ιταλός ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

«Το ΝΑΤΟ διαθέτει τα αναγκαία εργαλεία για να απαντήσει και να ξανασκεφθεί τον εαυτό του. Αντί να μιλάμε για ευρωπαϊκό στρατό, ας αναζητήσουμε νέες μεθόδους συνεργασίας της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στην εφημερίδα «Corriere della Sera» ο Ιταλός ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Είναι στο DNA του ΝΑΤΟ, να προβληματίζεται σχετικά με τον ρόλο του, το κάνουμε εδώ και 76 χρόνια και συνεχίζουμε να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές. Οι αξίες της ενιαίας ασφάλειας, της υπεράσπισης της ελευθερίας και της δημοκρατίας, παραμένουν κεντρικής σημασίας», πρόσθεσε ο ναύαρχος.

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόσφατη, έντονη διάσταση απόψεων ανάμεσα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κάβο Ντραγκόνε τόνισε ότι «ο ίδιος, όπως και οι αξιωματικοί του, συνηθίζουν να περιμένουν, αφήνοντας να λάβουν οριστικότερη μορφή κάποιες πρόσκαιρες τοποθετήσεις». «Δεν βλέπω κρίσεις στον ορίζοντα: θα έλεγα, αντίθετα, ότι βγαίνουμε ισχυρότεροι και πιο ενωμένοι από την συζήτηση και τα τελευταία στρες τεστ», υποστήριξε ο Ιταλός ναύαρχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ