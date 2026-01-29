Οικονομία | Ελλάδα

Κτηνοτρόφοι: Έως 23/2 τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας

Για το τρέχον έτος, η ολοκλήρωση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας προγραμματίζεται νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Tους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από ζωονόσους το 2025 καλεί η ΑΑΔΕ να προσκομίσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των προϋποθέσεων ανωτέρας βίας, έως και την Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026.

Για το τρέχον έτος, η ολοκλήρωση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας προγραμματίζεται νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να επιταχυνθεί η συνολική διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων αποζημιώσεων από τους αρμόδιους φορείς. Για το έτος αιτήσεων 2024, υποβλήθηκαν από κτηνοτρόφους συνολικά 508 αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας λόγω θανάτωσης ζώων εξαιτίας ευλογιάς ή πανώλης μικρών μηρυκαστικών. Από αυτές, 468 αιτήσεις εγκρίθηκαν, είτε ολικώς είτε μερικώς, βάσει των προβλεπόμενων ελέγχων και δικαιολογητικών.

Για τους παραγωγούς των οποίων τα αιτήματα εγκρίθηκαν, η αναγνώριση ανωτέρας βίας ισχύει και για το έτος αιτήσεων 2025, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ακολουθούν πίνακες με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΓΔΕΛΕΠ:

