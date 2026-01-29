Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Η Τεχεράνη «θα απαντήσει αμέσως» αν δεχτεί επίθεση, δηλώνει ο εκπρόσωπος του στρατού

Το Ιράν θα απαντήσει «αμέσως» σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του στρατού, υπενθυμίζοντας ότι «πολλές» αμερικανικές βάσεις στην περιοχή βρίσκονται εντός του βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων.

«Θα υπάρξει αμέσως αποφασιστική απάντηση», προειδοποίησε ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμινιά, κάνοντας λόγο για τα «σοβαρά τρωτά σημεία» των αμερικανικών αεροπλανοφόρων, λίγες ημέρες αφού κατέπλευσε στην περιοχή, στα ανοιχτά του Ιράν, το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν».

