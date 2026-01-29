Ρεκόρ για τον χαλκό

Σε επίπεδο-ρεκόρ αναρριχήθηκε η τιμή του χαλκού, παίρνοντας μέρος στο ράλι των πολύτιμων μετάλλων που έχει ωθήσει τον χρυσό και το ασήμι σε δυσθεώρητα ύψη.

Στο Comex, το συμβόλαιο του χαλκού, παραδόσεως Μαρτίου ενισχύθηκε κατά 4,7%, στα 6,20 δολάρια η λίβρα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την αρχή καταγραφής των στοιχείων το 1972. Στη διάρκεια των συναλλαγών, βρέθηκε να ενισχύεται έως τα 6.583 δολάρια, πετυχαίνοντας και νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ.

Η κίνηση στο βιομηχανικό μέταλλο στηρίζεται στην ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση από την Κίνα, ενώ τον ρόλο τους έπαιξαν και οι δηλώσεις του Προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ την Τετάρτη, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αμερικανική οικονομία -εντείνοντας τις προσδοκίες για υψηλότερη ζήτηση χαλκού.

Οι μετοχές του διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου Global X Copper Miners (COPX) άγγιξαν επίσης ενδοσυνεδριακά ιστορικό υψηλό στα 99,99 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που εκτείνονται έως το 2010.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ξεκάθαρα «βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως λόγω της ισχυρής κατανάλωσης που τροφοδοτείται από παράγοντες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων», εξηγεί ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής αγορών της Price Futures Group. «Όταν σκέφτεται κανείς όλα αυτά, ένα από τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό είναι ο χαλκός -και οι τιμές του χαλκού εκτοξεύονται μετά τα σχόλια του προέδρου της Fed», ανέφερε σε report του την Πέμπτη.

Ο Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με «σταθερό ρυθμό» το περασμένο έτος και εισήλθε στο 2026 σε «ισχυρή βάση».

«Ο χαλκός μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι το σημαντικότερο εμπόρευμα στον κόσμο σε ό,τι αφορά την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης -και χωρίς τον χαλκό, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό», τόνισε ο Φλιν. Υπό αυτό το πρίσμα, «παρατηρούμε αυξημένες επενδύσεις στον χαλκό και ανθρώπους που μέχρι πρόσφατα δεν του έδιναν σημασία να στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε αυτόν».