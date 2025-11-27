Alibaba: Στα βήματα της Meta και της Apple - Λανσάρει τα δικά της γυαλιά ΑΙ

Τα γυαλιά της Alibaba θα κυκλοφορήσουν αρχικά στην Κίνα και θα έρθει αντιμέτωπη εγχώριους αντιπάλους, όπως την Xiaomi και τη νεοσύστατη εταιρεία Xreal.

Η Alibaba, αποφασιμένη να ακολουθήσει το ίδιο «μονοπάτι» με την Meta και την Apple, ανακοίνωσε την κυκλοφορία των Quark AI Glasses, των έξυπνων γυαλιών με τεχνητή νοημοσύνη την Πέμπτη, καθώς ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας επιδιώκει να εντείνει την εστίασή του στον τομέα του AI για καταναλωτές σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.

Σύμφωνα με το CNBC, τα γυαλιά Quark AI Glasses, που ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο, διατίθενται σε δύο εκδόσεις: το S1, με τιμή εκκίνησης 3.799 κινεζικά γιουάν (536 δολάρια), και το G1, με τιμή εκκίνησης 1.899 γιουάν.

Ο τεχνολογικός γίγαντας έχει ενσωματώσει τα μοντέλα Qwen AI, την έκδοση του ChatGPT της Alibaba, στη συσκευή, η οποία συνδέεται επίσης με την πρόσφατα λανσαρισμένη εφαρμογή Qwen. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν φωνητικό έλεγχο για να εκτελούν εργασίες με τα γυαλιά.

Οι φακοί των γυαλιών είναι ουσιαστικά οθόνες και η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα στο σκελετό. Η κύρια διαφορά μεταξύ των S1 και G1 είναι η οθόνη, σύμφωνα με την Alibaba.

Η εταιρεία ανέφερε ότι ορισμένες από τις λειτουργίες περιλαμβάνουν μετάφραση εν κινήσει, σημειώσεις συσκέψεων που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εικονικούς βοηθούς. Οι χρήστες φωτογραφίζουν ένα προϊόν χρησιμοποιώντας την κάμερα του φακού και στη συνέχεια η συσκευή εμφανίζει την τιμή του προϊόντος στο Taobao, την κύρια εφαρμογή αγορών της Alibaba στην Κίνα.

Τα γυαλιά της Alibaba θα κυκλοφορήσουν αρχικά στην Κίνα και θα έρθει αντιμέτωπη εγχώριους αντιπάλους, όπως την Xiaomi και τη νεοσύστατη εταιρεία Xreal.

Η Alibaba, όπως και άλλες εταιρείες τεχνολογίας, στοιχηματίζουν ότι τα έξυπνα γυαλιά θα μπορούσαν να είναι η επόμενη μεγάλη συσκευή καταναλωτών μετά το smartphone.

Τον Σεπτέμβριο, η Meta παρουσίασε τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display, τα πρώτα γυαλιά της εταιρείας κοινωνικών μέσων με ενσωματωμένη οθόνη, τα οποία διατίθενται προς πώληση στους καταναλωτές με τιμή 799 δολάρια. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τη συσκευή μέσω χειρονομιών με ένα ειδικό βραχιόλι.

Η αγορά των έξυπνων γυαλιών είναι ακόμη μικρή, αλλά αναπτύσσεται ραγδαία. Μέχρι το 2026, οι αποστολές γυαλιών AI αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια τεμάχια, διπλασιάζοντας τον αριθμό τους από το 2025, σύμφωνα με πρόβλεψη της Omdia.