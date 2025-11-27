Ωριμάζει περιβαλλοντικά η mega ΣΔΙΤ 765 εκατ. για τις νέες Φυλακές Ασπροπύργου

Στη «μάχη» για τη σύμβαση οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ. Σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, μία από τις πλέον απαραίτητες ενέργειες. Ποιο είναι το project «Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού» του υπ. Προστασίας του Πολίτη με φορέα υλοποίησης το PPF. Τα οφέλη του έργου.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται μία από τις πλέον απαραίτητες και κομβικές διαδικασίες για την προώθηση του έργου ανέγερσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου σωφρονιστικού καταστήματος στον Ασπρόπυργο, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αξίας 617,18 εκατ. ευρώ (άρα κοντά στα 765 εκατ. με ΦΠΑ), με τη συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης να εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 30 έτη. Ο λόγος γίνεται για την έκδοση ΑΕΠΟ από το ΥΠΕΝ, δηλαδή την έγκριση της περιβαλλοντικής άδειας από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 13 Ιανουαρίου 2026 η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) για το έργο «Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού», ήτοι τη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, με φορέα υλοποίησης το υπ. Προστασίας του Πολίτη και διενεργούσα αρχή του διαγωνισμού τη μονάδα PPF (Υπερταμείο). Με τη διαδικασία αυτή επί της ουσίας καλούνται οι εμπλεκόμενοι - γνωμοδοτούντες φορείς να αξιολογήσουν τη ΜΠΕ και να γνωμοδοτήσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, έως τα μέσα Ιανουαρίου. Για το έργο είχαν δείξει ενδιαφέρον οι ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος (πλέον Metlen - ΜΕΤΚΑ). Υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τον τοπικό Δήμο κ.α., περιβαλλοντικά ζητήματα κ.λπ., ωστόσο, φαίνεται ότι σταδιακά ξεπεράστηκαν και ο διαγωνισμός προχωρά.

Η ΜΠΕ αφορά στην κατασκευή υποδομών οι οποίες πρόκειται να χωροθετηθούν, στο δημόσιο ακίνητο «Πρώην Στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας», εντός του Δήμου Ασπροπύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής. Το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο εμβαδού 103.022,28 τ.μ. , εκ των οποίων η Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) θα κατασκευαστεί εντός των 10.048,08 τ.μ. και το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (Δ.Σ.Σ.Α.) εντός των 92.974,20 τ.μ.. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδός πρόσβασης, η οποία καταλαμβάνει έκταση 3.511,07 τ.μ., περιμετρική επιχειρησιακή οδός πλάτους 10 μ. και συνολικού μήκους περίπου 1.682,5 μ. και υφιστάμενη δευτερεύουσα όδευση διαφυγής στην νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου μήκους 929,31 μ.. Τέλος, περιλαμβάνεται η διευθέτηση του μικρού υδατορέματος, το μελετώμενο τμήμα του οποίου έχει συνολικό μήκος περί τα 122 μ.. Το συνολικό εμβαδό κάλυψης των εγκαταστάσεων (με βάση τα δεδομένα Προκαταρκτικής Μελέτης, ενδεικτικά) θα ανέρχεται σε 31.247,11 τ.μ. και το συνολικό εμβαδό δόμησης σε 55.792,74 τ.μ..

Οι θετικές ενέργειες

Όπως πρόσφατα είχαμε αναφέρει, είχε δοθεί και το «πράσινο φως» από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο του έργου, με τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου να μην διατυπώνουν διατύπωσαν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της μελέτης.

Το υπ. Προστασίας του Πολίτη, που είναι και ο αναθέτων φορέας του διαγωνισμού - project που προωθείται μέσω της μονάδας PPF (Υπερταμείο), είχε γνωστοποιήσει στη «Διαύγεια» σχετικό έγγραφο, με την ΜΠΕ να οδεύει προς έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης, έχουν γίνει και άλλες ενέργειες με ανάρτηση εγγράφων, επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων κ.α..

Ποιο είναι το project

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν το νέο πρότυπο Δικαστικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ), σε ακίνητο έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων, στη θέση του παλαιού Στρατοπέδου «Αμερικάνικης Ευκολίας» στον Ασπρόπυργο Αττικής. Βάσει του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) το νέο Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) που θα απαλλάξει τον πυκνοκατοικημένο δήμο του Κορυδαλλού από τις φυλακές, αναμένονταν να αναπτυχθεί σε ακίνητο του δημοσίου, έκτασης 103.022 τ.μ., σε περιοχή του Ασπροπύργου σε δύο ζώνες, μία για τις εγκαταστάσεις κράτησης και μία για τις υπηρεσίες μεταγωγών. Το έργο θα περιλαμβάνει, εκτός από σωφρονιστικές εγκαταστάσεις, χώρους εκπαίδευσης, υγειονομικές δομές, θρησκευτικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις και περιοχές στάθμευσης.

Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, τα νέα κτήρια περιλαμβάνουν το κεντρικό συγκρότημα των Πτερύγων Κράτησης, καθώς και περιφερειακά κτήρια ειδικών χρήσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΔΣΣΑ. Η συνολική επιφάνεια κάλυψης είναι περίπου 32.000 τ.μ., με συνολική επιφάνεια ανωδομής περίπου 57.700 τ.μ. και υπόγεια δόμηση περίπου 30.000 τ.μ..

Επιπρόσθετα προβλέπεται να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση και προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για την μετακίνηση προς και από το ΔΣΣΑ, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος, η υιοθέτηση καλών πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων και η προστασία των δασικών εκτάσεων της περιοχής, η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Σύμφωνα με παλιότερο σχεδιασμό, κι ενώ προχωρά ο β΄ κύκλος του ανταγωνιστικού διαλόγου, προσφορές υπολογίζονταν να δοθούν έως τον Απρίλιο του 2026, ώστε να έχουμε ανάδοχο εντός του (νέου) έτους, να περάσει η σύμβαση από το Ελεγκτικό συνέδριο, και «να μπούνε μπουλντόζες» το 2027. Η μεταφορά φυλακών από τον Κορυδαλλό θα απελευθερώσει μια σημαντική έκταση στην «καρδιά» της περιοχής, με το PPF να αναμένεται να εκπονήσει business plan για την αξιοποίησή της (με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο), σε μια περιοχή όπου, για παράδειγμα, υπάρχουν σχολές και φοιτητές αλλά λείπουν κατοικίες.

Οφέλη από την λειτουργία του έργου

Όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ, με την κατασκευή και λειτουργία του Δ.Σ.Σ.Α. αναμένονται μια σειρά οφέλη που σχετίζονται τόσο με την εσωτερική λειτουργία του συγκροτήματος όσο και τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους στην άμεση αλλά και ευρύτερη περιοχή επιρροής. Ενδεικτικά καταγράφονται τα εξής:

-Θα ενισχυθεί η ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, η οποία σήμερα πλήττεται από παραβατικότητες διαφόρων μορφών. Η καθημερινή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων όχι μόνο θα αποτρέψει αλλά σε μεγάλο βαθμό θα εξαλείψει έκνομες ενέργειες, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες των πέριξ οικιστικών περιοχών.

-Θα επιτευχθεί βελτίωση της ασφάλειας στην εσωτερική λειτουργία του Συγκροτήματος, σε σχέση με εκείνη του Καταστήματος Κορυδαλλού, καθώς οι εγκαταστάσεις του θα σχεδιασθούν εξ αρχής κατά τρόπο που να υιοθετούνται όλα τα σύγχρονα μέσα, πρότυπα και προδιαγραφές. Τέλος, το ίδιο το μελετώμενο ακίνητο διαθέτει λόγω της θέσης του κατά πολύ υψηλότερο βαθμό φυσικής ασφάλειας, σε σχέση με το Κατάστημα Κορυδαλλού, το οποίο σήμερα βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό.

-Θα βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες στην συγκεκριμένη περιοχή του Ασπροπύργου η οποία χαρακτηρίζεται από πολυετή εγκατάλειψη, με πλήρως αποδιοργανωμένες/αποσαθρωμένες κτιριακές υποδομές.

Η ιστορική εξέλιξη

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, το υφιστάμενο συγκρότημα των Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού καταλαμβάνει έκταση 90 στρεμμάτων και αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Οικονομικών/ Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (Ε.Τ.Α.Δ.). Ενδεικτικά, το Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού I, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 και τέθηκε σε λειτουργία την ίδια περίοδο. Από τότε, δεν έχει υπάρξει κάποια ριζική ανακαίνιση του κτηρίου, με εξαίρεση την πτέρυγα Ε’, δηλαδή το πρώην Ίδρυμα Ανηλίκων Κορυδαλλού, καθώς και την πτέρυγα ΣΤ’/Ζ’, η οποία κατασκευάστηκε το 2002.

Έτσι, παρά τις όποιες προσπάθειες για συντήρηση και επισκευή τμημάτων του καταστήματος, η απουσία σημαντικής ανακαίνισης σε κτίριο που λειτουργεί αδιάλειπτα για περίπου 60 χρόνια έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσμενών συνθηκών κράτησης από πλευράς κτηριακών υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Το γεγονός αυτό έκανε επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων και ασφαλών καταστημάτων κράτησης με αποσυμφόρηση ή και σταδιακή κατάργηση των ήδη υπαρχόντων. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ΥπΠτΠ), έχει σαν στόχο την μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.