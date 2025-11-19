Οκτώ καζίνο στο τραπέζι της επιβίωσης - Το στοίχημα της νέας εποχής

Η αγορά των καζίνο στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο αλλαγής. Ενώ οι διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού και καζίνο γνωρίζουν πρωτοφανή άνθηση, οι επίγειες επιχειρήσεις βλέπουν τα φώτα να χαμηλώνουν.

Η αγορά των καζίνο στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο αλλαγής. Ενώ οι διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού και καζίνο γνωρίζουν πρωτοφανή άνθηση, οι επίγειες επιχειρήσεις βλέπουν τα φώτα να χαμηλώνουν. Από τις δέκα νόμιμες άδειες, σήμερα λειτουργούν οκτώ καζίνο, καθώς του Ρίου έχει κλείσει οριστικά, ενώ της Σύρου παραμένει εκτός λειτουργίας για εκτεταμένες ανακαινίσεις.

Από τα ενεργά καζίνο, λιγότερα από τα μισά είναι οικονομικά βιώσιμα. Τα υπόλοιπα παλεύουν με συσσωρευμένες ζημίες, υπερδανεισμό, μηδενικές επενδύσεις και περιορισμένη επισκεψιμότητα. Οι αριθμοί δείχνουν έναν κλάδο που προσπαθεί να ανασυνταχθεί σε μια αγορά που αλλάζει ριζικά.

Σημάδια ανάκαμψης αλλά και διαρκείς προκλήσεις

Η ελληνική αγορά των επίγειων καζίνο αν και δείχνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης μετά από μια μακρά περίοδο δυσκολιών, με τα έσοδα να ανεβαίνουν και την επισκεψιμότητα να επανέρχεται, ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει εύθραυστη και ασταθής, καθώς ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες.

Αν και τα καζίνο αντιπροσωπεύουν μόλις το 8% της συνολικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών, είναι αυτά που βρίσκονται αντιμέτωπα με τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η έλλειψη επενδύσεων, τα διοικητικά λάθη, αλλά και η στροφή των παικτών προς τα διαδικτυακά παιχνίδια έχουν επιδεινώσει τις ανισορροπίες στον κλάδο.

Οι «παίκτες» που κρατούν ακόμα το παιχνίδι

Η Regency Entertainment παραμένει κυρίαρχος παίκτης, με τα καζίνο Θεσσαλονίκης και Πάρνηθας να συγκεντρώνουν πάνω από 60% του μεριδίου αγοράς. Το καζίνο της Θεσσαλονίκης κρατά την πρωτιά στην επισκεψιμότητα (29,4%) και στα έσοδα (32%), ενώ το Μον Παρνές ακολουθεί με 28% και 28,5% αντίστοιχα.

Το καζίνο Λουτρακίου, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο οικονομικής αστάθειας, δείχνει σημάδια ανάκαμψης μετά την είσοδο του Comer Group. Θετική πορεία καταγράφει και το καζίνο Ρόδου, με κύκλο εργασιών σχεδόν 19 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας λειτουργούν προσωρινά, στο πλαίσιο μεταβίβασης και εξυγίανσης υπό την εποπτεία της ΕΕΕΠ.

Τα νούμερα του 2024 και η προοπτική του μέλλοντος

Η περσινή χρονιά έκλεισε με θετικό πρόσημο για την αγορά, καθώς τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) ανήλθαν σε 252,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,5% σε σχέση με το 2023 (230,8 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά πονταρίσματα (TGR) έφτασαν το 1,25 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 9%, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2025 τα έσοδα ενισχύθηκαν επιπλέον κατά 10%.

IRC: Η νέα εποχή της ψυχαγωγίας και του τουρισμού

Η επόμενη σελίδα για τον κλάδο γράφεται ήδη, και έχει το όνομα IRC (Integrated Resort Casino) – τα Ολοκληρωμένα Τουριστικά Συγκροτήματα με Καζίνο.

Το IRC Athens στο Ελληνικό, το οποίο υλοποιείται από την Hard Rock International και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναμένεται να ανοίξει το 2027, εγκαινιάζοντας μια νέα γενιά καζίνο-θερέτρων που συνδυάζουν ψυχαγωγία, τουρισμό και τεχνολογία. Παράλληλα σε τροχιά υλοποίησης έχει μπει και η μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι, μια επένδυση που έχει βρει σημαντικές αντιδράσεις αλλά ο σχεδιασμός αφορά ένα υπερσύγχρονο IRC καζίνο.

Τα IRC αποτελούν το μοντέλο του μέλλοντος, όπου το καζίνο παύει να είναι αποκλειστικός προορισμός τζόγου και μετατρέπεται σε πολυδιάστατο πόλο ανάπτυξης: ξενοδοχεία, συνεδριακοί χώροι, πολιτιστικά events και luxury shopping εντάσσονται σε ένα ενιαίο οικοσύστημα ψυχαγωγίας.

Από τη ρουλέτα στο cloud

Τα παραδοσιακά καζίνο καλούνται να προσαρμοστούν: να ψηφιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους, να επενδύσουν στην εμπειρία και να συνδεθούν με τον τουρισμό και τη βιωσιμότητα. Διαφορετικά, η ρουλέτα της νέας εποχής θα σταματήσει αλλού.

Για την ώρα, η αγορά μοιάζει να παίζει το πιο δύσκολο παιχνίδι της: ανάμεσα στο φυσικό και το ψηφιακό τραπέζι, σε μια χώρα που φιλοδοξεί να γίνει τουριστικός και ψυχαγωγικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.