Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE Greece): Πρωτοβουλία για την Ακεραιότητα

Το ACFE Greece, το επίσημο παράρτημα του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) στην Ελλάδα, με αφορμή την 25η επέτειο εορτασμού της Διεθνούς Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την Απάτη (International Fraud Awareness Week) (16 – 22 Νοεμβρίου 2025), ανακοινώνει μία σημαντική δράση για το 2026, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την Ακεραιότητα».

Το προτεινόμενο πλαίσιο ενεργειών της «Πρωτοβουλίας για την Ακεραιότητα» θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ισχύον ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο της χώρας μας.



Η «Πρωτοβουλία για την Ακεραιότητα» αναμένεται να ενισχύσει την διαφάνεια και την χρηστή διακυβέρνηση στους οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, μέσω της αξιοποίησης της εργαλειοθήκης του ACFE που παρέχει διεθνείς καλές πρακτικές για τη διαχείριση του κινδύνου της απάτης, προάγοντας την επιχειρησιακή ηθική.



Στόχος της αποτελεί η διαμόρφωση ενός εφαρμόσιμου Πλαισίου ενεργειών, προσαρμοσμένο στις προτεραιότητές που θέτουν οι ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, όπως η Βιώσιμη ανάπτυξη και η Κυβερνοασφάλεια, για την ενδυνάμωση των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου μέσω της εγκαθίδρυσης μιας κουλτούρας Ακεραιότητας στους οργανισμούς.

