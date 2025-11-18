Η Coca-Cola HBC ανεβάζει ταχύτητα με επενδύσεις και mega deals

Η εξαγορά μαμούθ στην Αφρική και η εμβληματική επένδυση των 350 χιλ. ευρώ στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης. Τι σηματοδοτούν για την επόμενη μέρα του ομίλου και πού στοχεύουν.

Στο δίπολο ανάπτυξη και καινοτομία ποντάρει ο όμιλος Coca-Cola HBC, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένος στον στόχο του να αποτελεί βασικό συνεργάτη για τους πελάτες του 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση, μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις ισχυροποιούν έτι περαιτέρω τη θέση του στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών.

Στο μέτωπο της ανάπτυξης, κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το mega deal που ανακοινώθηκε πρόσφατα και αφορά στην απόφαση της Coca-Cola HBC να προχωρήσει στην εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 2,6 δισ. δολαρίων, ενώ στο μέτωπο της καινοτομίας θεωρείται κρίσιμη η επένδυση ύψους 350.000 ευρώ στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Centre).

Η επένδυση στo R&D Centre

Όπως ανακοινώθηκε χθες, η επένδυση των 350.000 ευρώ αναδεικνύει το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του ομίλου σε έναν σημαντικό κόμβο καινοτομίας για το 24/7 χαρτοφυλάκιό του.

Το R&D Centre βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας και υποστηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη σε κατηγορίες προϊόντων όπως χυμοί, νερό, σνακ, γάλα για τα εμπορικά σήματα Amita, Fruice, Deep River Rock Water, Λανίτης, Next που κυκλοφορούν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία, Σερβία, Ιταλία, και Αλβανία. Ειδικά για την Ελλάδα, έχει συμβάλει ήδη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εμβληματικών brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα σήματα Amita, Amita Motion, Frulite, Avra, Tsakiris Chips.

Η επένδυση περιλαμβάνει την εγκατάσταση προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού και νέων σύγχρονων υποδομών.

Να σημειωθεί εδώ ότι στην Ελλάδα, η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ξεκίνησε το 1983, με πρώτη μεγάλη καινοτομία τη δημιουργία του χυμού Amita της Coca-Cola Τρία Έψιλον, του πρώτου συσκευασμένου χυμού που κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά. Από το 2016, η δραστηριότητα της έρευνας και ανάπτυξης επεκτάθηκε καλύπτοντας τα προϊόντα της Coca-Cola HBC, ενισχύοντας το αποτύπωμα του ομίλου στη χώρα και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεύρυνση του 24/7 χαρτοφυλακίου.

Το mega deal στην Αφρική

Η εξαγορά μαμούθ ύψους 2,6 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο αναμένεται να οδηγήσει σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ.

«Η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa είναι για εμάς ένα τεράστιο ορόσημο, καθώς (με αυτό το deal) δημιουργείται ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company παγκοσμίως σε όγκο», δήλωσε η διοίκηση της Coca-Cola HBC στην τηλεδιάσκεψη με επενδυτές και αναλυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών της μεγεθών στις 20 Οκτωβρίου.

Βάσει των όρων της συμφωνίας, η Coca-Cola HBC κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments. Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC, έναντι τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων, το οποίο μεταφράζεται σε αξία μετοχικού κεφαλαίου 3,4 δισ. δολαρίων για το 100% της Coca-Cola Beverages Africa.

Ταυτόχρονα, οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν συνάψει συμφωνίας προαίρεσης (option) για την απόκτηση και του εναπομείναντος 25% της Coca-Cola Beverages Africa από την Coca-Cola HBC, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της απόκτησης του 75% της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του 2026, υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Να σημειωθεί, δε, εδώ ότι η Coca-Cola HBC σχεδιάζει να προχωρήσει σε δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Coca-Cola Beverages Africa λειτουργεί σε 14 αγορές σε Νότια και Ανατολική Αφρική, αποτελώντας το 40% των όγκων πωλήσεων σε όλη την ήπειρο.

Μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στις αγορές της Μποτσουάνα, της Κένυας, της Αιθιοπίας, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπια, της Τανζανίας, της Ουγκάντας, της Ζάμπια, της Νοτίου Αφρικής κ.α.

Με τα προϊόντα της καλύπτει τις ανάγκες ενός πληθυσμού άνω των 450 εκατομμυρίων, μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο μεγαλύτερο των 40 brands, διεθνών και τοπικών.

Για το 2024, είχε έσοδα από καθαρές πωλήσεις ύψους 3,357 δισ. ευρώ και ΕΒΙΤ ύψους 246 εκατ. ευρώ.

Όπως συζητήθηκε εκτενώς στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η εν λόγω εξαγορά επεκτείνει σημαντικά την υφιστάμενη παρουσία της Coca-Cola HBC στην Αφρική, όπου δραστηριοποιείται ήδη σε Νιγηρία και Αίγυπτο. Η δε επέκτασή της σε 14 επιπλέον αγορές, μέσω της αφρικανικής θυγατρικής, την καθιστούν τον μεγάλο «πρωταγωνιστή» στην αγορά αναψυκτικών στην αφρικανική ήπειρο.

«Με την εν λόγω εξαγορά ξεκλειδώνουμε ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη σε πολύ ελκυστικές αγορές, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας», τόνισε η διοίκηση.

Με το εν λόγω deal συνδυάζεται η εμπειρία και τεχνογνωσία δύο εταιρειών με ηγετικά μερίδια στους χώρους δραστηριοποίησής τους, ενώ η Coca-Cola HBC διαφοροποιεί σημαντικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα, μέσω της δυναμικής της επέκτασης στην αφρικανική ήπειρο. Ταυτόχρονα, ανοίγει νέους ορίζοντες ανάπτυξης σε πλειάδα αναδυόμενων αγορών και ισχυροποιεί έτι περαιτέρω τη σχέση της με τη μητρική, The Coca-Cola Company.

Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.