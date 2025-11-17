Συνεργασία Revolut με την Booking.com για πιο εύκολες πληρωμές

Χάρη σε αυτή τη στρατηγική κίνηση, εκατομμύρια χρήστες της Booking.com μπορούν πλέον να πληρώνουν εύκολα και με ασφάλεια μέσω του Revolut Pay.

Μία νέα παγκόσμια συνεργασία με μία από τις κορυφαίες ταξιδιωτικές πλατφόρμες στον κόσμο, την Booking.com, ανακοίνωσε η Revolut. Χάρη σε αυτή τη στρατηγική κίνηση, εκατομμύρια χρήστες της Booking.com μπορούν πλέον να πληρώνουν εύκολα και με ασφάλεια μέσω του Revolut Pay. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, είναι μια απλή και εύχρηστη λύση πληρωμής που απαιτεί μόνο ένα πάτημα, η οποία ενισχύει την καινοτομία της Revolut στον ταξιδιωτικό τομέα και προσφέρει στους πελάτες της πλήρη ευελιξία στη χρήση νομισμάτων.

Όπως επισημαίνεται η συμφωνία, αποτελεί μία φυσική εξέλιξη, δεδομένου ότι περίπου 9 εκατομμύρια πελάτες της Revolut έχουν ήδη πραγματοποιήσει αγορές στην Booking.com. Η κοινή πελατειακή βάση ενισχύει την επιλογή των δύο εταιρειών. Επιπλέον, η συμφωνία σηματοδοτεί τη δυναμική δέσμευση της Revolut στον ταξιδιωτικό κλάδο, καθώς η Booking.com γίνεται ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός συνεργάτης που υιοθετεί το Revolut Pay. Μάλιστα, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το Revolut Pay κερδίζει έδαφος, με σχεδόν 2 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα.

Επιλέγοντας το Revolut Pay, οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν γρήγορα και με ασφάλεια την κράτηση διαμονής τους, τις πτήσεις ή τα αυτοκίνητα που κλείνουν μέσω της Booking.com. (Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις). Κατά τη διαδικασία πληρωμής, οι χρήστες ανακατευθύνονται από την πλατφόρμα της Booking.com στην εφαρμογή Revolut για να πληρώσουν με ένα μόνο πάτημα. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία κράτησης απλοποιείται, ενώ η αγορά προστατεύεται χάρη στην ενσωματωμένη βιομετρική ασφάλεια που προσφέρει η Revolut.

Ως αποκλειστικό προνόμιο, οι χρήστες που πληρώνουν με Revolut Pay κερδίζουν επιπλέον RevPoints από όλες τις αγορές τους. Τα RevPoints είναι το πρώτο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επιβράβευσης χρεωστικών καρτών και προσφέρουν πραγματική αξία. Οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν σε χιλιάδες καταστήματα κατά την πληρωμή με Revolut Pay, συμπεριλαμβανομένης της Booking.com, καθώς και για άλλα προνόμια, όπως αεροπορικά μίλια, διαμονές, δωροκάρτες και δραστηριότητες, όλα μέσα από την εφαρμογή Revolut. (Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις). Παράλληλα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα (από 17 Νοεμβρίου μέχρι 3 Ιανουαρίου), οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν κερδίζοντας 10πλάσια RevPoints από τις αγορές τους, για να φτάσουν ακόμα πιο γρήγορα στο επόμενο ταξίδι. (Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

«Η στρατηγική μας στη Revolut είναι να εντοπίζουμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας», δήλωσε ο Alex Codina, Γενικός Διευθυντής Προϊόντων Αποδοχής Πληρωμών της Revolut. «Δεδομένου ότι οι πελάτες μας αγαπούν τα ταξίδια, όπως και οι εκατομμύρια χρήστες της Booking.com, η συνεργασία αυτή ήταν για εμάς μια φυσική εξέλιξη. Η ενσωμάτωση του Revolut Pay μεταφράζεται σε μια πιο γρήγορη, ασφαλέστερη και πιο ικανοποιητική εμπειρία πληρωμής για τους χρήστες.»

«Στην Booking.com, αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να διευκολύνουμε όλους τους ανθρώπους να βιώσουν τον κόσμο», δήλωσε ο JC Rodriguez, Ανώτερος Διευθυντής Εμπορικής Τεχνολογίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Booking.com. «Η εισαγωγή νέων, καινοτόμων λύσεων που καθιστούν τις συναλλαγές στην πλατφόρμα μας γρήγορες, ασφαλείς και ευέλικτες είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δεδομένης της ισχυρής ανάπτυξης της Revolut σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, η συνεργασία μας ήταν μια φυσική εξέλιξη. Είμαστε ενθουσιασμένοι και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τη Revolut για να εξερευνήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες που θα προσφέρουν αξία στα εκατομμύρια των ταξιδιωτών και των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο.»

Για να προσφέρει αυτή τη νέα λύση πληρωμών στους ταξιδιώτες, η Booking.com υιοθέτησε το Revolut Business και το ενσωμάτωσε στις καθημερινές της λειτουργίες. Αυτή η κίνηση όχι μόνο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στις ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις της Revolut, αλλά θέτει και τα θεμέλια για την περαιτέρω επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας στο μέλλον.