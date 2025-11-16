AKTOR: Πώς γίνεται η μετεξέλιξη και ο στρατηγικός ανασχεδιασμός από κατασκευαστικό (και) σε ενεργειακό «παίκτη»

Ο AKTOR «μεταμορφώνεται», υπό τον Αλ. Εξάρχου, από πρώην προβληματικό κατασκευαστικό όμιλο σε σχήμα με ανεκτέλεστο 5 δισ. και έμφαση στην αναζήτηση σταθερών ροών, όταν «κάτσει» το τεχνικό αντικείμενο. Ο νέος κύκλος ανάπτυξης μέσω της Ενέργειας και οι μεγάλες μπίζνες. Στο «κάδρο» Παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ.

Μέχρι πριν από λίγα μόλις χρόνια η (τότε) Intrakat, νυν AKTOR, ήταν μια εταιρεία που βρίσκονταν σε απόσταση από τους άλλους μεγάλους του κατασκευαστικού κλάδου (π.χ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ) σε μεγέθη, ανεκτέλεστο και προοπτικές, αν και διατηρούσε με την τότε διοίκησή της (υπό τον όμιλο Κόκκαλη και με CEO τον Π. Σουρέτη) ικανοποιητικό μερίδιο και παρουσία στα έργα. Την ίδια ώρα, ο «παλιός» ΑΚΤΩΡ, ως κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είχε «χάσει τη λάμψη του», κατέγραφε μεγάλες ζημίες και βρέθηκε στο «κόκκινο» και στα όρια χρεοκοπίας.

Ωστόσο, λίγα χρόνια μόλις μετά, με το γνωστόν τρόπο, με την «είσοδο» της ομάδας του Αλ. Εξάρχου, μαζί με τους επιχειρηματίες Μπάκο – Καϋμενάκη, και εν συνεχεία με την συνδρομή και άλλων εφοπλιστικών και θεσμικών κεφαλαίων, μέσα από χρηματοδοτικές ενισχύσεις, μετασχηματισμούς και εξαγορές (με κορυφαίο παράδειγμα την απόκτηση των ΑΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις), πλέον μιλάμε για έναν «νέο AKTOR». Που αν και έχει ως «βάση – πυλώνα» την κατασκευή, εντούτοις δείχνει να «ξεφεύγει» όχι μόνο από τη δύσκολη θέση του παρελθόντος, αλλά και από τα στενά όρια του τεχνικού ομίλου, απλώνοντας δράση τελευταία στο φάσμα της ενέργειας, καθιστώντας τον και ενεργειακό «παίκτη» - όμιλο. Όχι μόνο σε ΑΠΕ ή αποθήκευση (μπαταρίες), αλλά και στον υποσχόμενο τομέα προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η «αναγέννηση» της Κατασκευής, η αναζήτηση μελλοντικών ροών (ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις) και το focus στην Ενέργεια

Η γνωστή, με πολλές προοπτικές, κίνηση στον τομέα αυτόν, για την οποία πολλά έχουν γραφτεί και πολλά αναμένονται στο μέλλον, μοιάζει να αποτελεί ένα σημείο μετεξέλιξης και στρατηγικού ανασχεδιασμού για τον AKTOR. Ο οποίος, πέραν της κλασσικής δραστηριότητας της κατασκευής που στηρίζεται σε μεγάλο ανεκτέλεστο 5 δισ. ευρώ αλλά μοιραία θα παρουσιάσει εκ νέου κυκλικότητα και ύφεση, έχει εστιάσει σε τομείς που υπόσχονται ροές και έσοδα στο μέλλον, όπως οι Παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ και προφανώς ο ευρύτερος τομέας Ενέργειας. Σηματοδοτώντας, έτσι, την μετάλλαξη – μετεξέλιξη της εισηγμένης, που εκτείνεται πέραν των κλασσικών κατασκευαστικών έργων ή των συμβάσεων (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ) που σχετίζονται με υποδομές, στις προμήθειες LNG σε Ελλάδα, Ανατολική - Κεντρική Ευρώπη και στις μεγάλες επενδύσεις στην ενέργεια.

Άλλωστε, ο κ. Εξάρχου είχε προϊδεάσει ότι ο νέος κύκλος ανάπτυξης της AKTOR δεν θα στηρίζεται τόσο, ή μάλλον μόνο στην κατασκευή, αλλά και σε συμπληρωματικές, πλην όμως, βασικές δράσεις, όπως η Ενέργεια (και βέβαια, παραχωρήσεις κ.α.), προς ενίσχυση των μελλοντικών ροών όταν «πέσουν οι ρυθμοί» στην κατασκευή.

Μάλιστα, σε σχετική ενημέρωση, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι τομείς Ενέργειας και Παραχωρήσεων είναι αυτοί για τους οποίους η AKTOR εξετάζει την προοπτική αυτόνομης εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο, με τον κ. Εξάρχου στη συνέχεια να διευκρινίζει ότι αναφέρεται στο μέλλον.

Η ΑΚΤOR έχει ήδη διαμορφώσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να έχει σε λειτουργία έργα συνολικής ισχύος 280 MW, ενώ ο στόχος για το 2028 φτάνει το 1,3 GW μέσα από ένα μείγμα αιολικών, φωτοβολταϊκών πάρκων και έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Βάσει, επίσης, των εκτιμήσεων της διοίκησης του Ομίλου, με την ενσωμάτωση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αναμένονται συνολικές χρηματικές ροές ύψους 1,2 δισ. (500 εκατ. από τις νέες παραχωρήσεις, 600 εκατ. από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο και 120 εκατ. από τις συνέργειες τω παραχωρήσεων με τον υπόλοιπο όμιλο - κατασκευές κ.λ.π.), πέραν των περίπου 760 εκατ. που αφορούν σε ανεκτέλεστο για την AKTOR.

Αλλά και στην κατασκευή υπάρχει ισχυρή «μαγιά» με ανεκτέλεστο 5 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση το 81% των EBITDA του ομίλου έρχονται από την κατασκευή με τη διοίκηση της εισηγμένης να επιθυμεί, προς διαφοροποίηση των εσόδων και διασφάλισης των μελλοντικών ροών, το ποσοστό φέτος να μειωθεί στο 48% και το 2030 χαμηλότερα, με ανάλογη ενίσχυση των άλλων τομέων, χωρίς συνολικά να επηρεαστεί η συνολική τελική λειτουργική κερδοφορία. Σε σχέση με το guidance, η διοίκηση της AKTOR έχει πρόσφατα κάνει λόγο (σε αναλυτές) για στόχο (συνολικά) EBITDA ύψους 180-200 εκατ. ευρώ (pro forma) το 2025 και περίπου 400 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Ο τομέας LNG με το «βλέμμα» στο μέλλον

Ωστόσο, ο κ. Εξάρχου έχει δηλώσει ότι στόχος της διοίκησης είναι ο όμιλος να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων, αναπτύσσοντας καινούριους τομείς δραστηριοτήτων ώστε να μην εξαρτάται μόνο από τον κλάδο της κατασκευής και να μην επηρεάζεται από πιθανές διακυμάνσεις μέρες στα παραδοσιακά δημόσια έργα. Και ένας νέος δρόμος φαίνεται ότι έρχεται μέσω των… θαλασσών και του LNG. Η υπογραφή της μακροχρόνιας συμφωνίας με τους Αμερικανούς αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά το EBITDA του ομίλου, εξασφαλίζοντας σταθερές ροές εσόδων για δύο δεκαετίες. Η συμφωνία με ΔΕΠΑ Εμπορίας για εισαγωγή αμερικανικού LNG, αν φτάσει στις μέγιστες ποσότητες καυσίμου και με βάση τις υφιστάμενες τιμές του TTF, μπορεί να αγγίξει σε αξία τα 25 δισ. δολάρια.

Όπως έχει αναφέρει ο κ. Εξάρχου για το deal, που αλλάζει και το γεωπολιτικό status της Ελλάδας, εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου AKTOR για επέκταση σε νέους τομείς με προοπτική και για διαφοροποίηση του μείγματος των εσόδων ώστε να θωρακιστεί από τις ιστορικά παρατηρούμενες διακυμάνσεις της κατασκευαστικής αγοράς. Και χαρακτήρισε την αξιοποίηση αυτής της συγκυρίας την καλύτερη ευκαιρία που έχει εμφανιστεί στον κλάδο της ενέργειας, η οποία έρχεται να συμπληρώσει το υφιστάμενο σχέδιο του Ομίλου AKTOR για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και θα συμβάλλει στην υπέρβαση των προσδοκιών του για το μέλλον. Επί της ουσίας, στον όμιλο εκτιμούν ότι η συμφωνία διασφαλίζει σταθερότητα, διαφοροποίηση και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και μάλιστα σε μια αγορά ιδιαίτερα κερδοφόρα.