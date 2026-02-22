Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης με αθλητικά είδη στα Σπάτα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα, επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε, χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ