Αγορά μπύρας: Πού επενδύουν οι μεγάλοι «παίκτες» - Τo μέλλον του non-alcohol και τα νέα προϊόντα

Ο εμπλουτισμός του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου αποτελεί την κορωνίδα των επενδύσεων για τους βασικούς πρωταγωνιστές της εγχώριας αγοράς μπύρας. Στην καινοτομία βρίσκεται το στοίχημα του μέλλοντος.

Επενδύσεις εκατομμυρίων, με στόχο τον εμπλουτισμό του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου, αλλά και την ενίσχυση της παραγωγικής τους δυναμικότητας δρομολογούν οι μεγαλύτεροι «παίκτες» της εγχώριας αγοράς μπύρας, προσβλέποντας σε ακόμη υψηλότερα μερίδια και επιχειρώντας να δρέψουν τα οφέλη που γεννά η άνοδος του τουριστικού ρεύματος για την κατανάλωση στην Ελλάδα.

Με προσδοκίες για μια δυνατή θερινή τουριστική σεζόν και αφουγκραζόμενοι τις νέες καταναλωτικές συνήθειες, οι βασικοί πρωταγωνιστές του κλάδου ποντάρουν αφενός στο δυνατό τους χαρτί, την αυθεντική μπύρα, στρέφουν αφετέρου το ενδιαφέρον τους και στα μη αλκοολούχα ποτά, επενδύοντας σε μια κατηγορία που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Οι νέες τάσεις που υιοθετούν άλλωστε οι καταναλωτές, ακολουθώντας τις ανάγκες που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, φέρνουν ραγδαίες αλλαγές στην παγκόσμια ποτοποιία, η οποία καλείται να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο με πιο υγιεινές επιλογές, στις οποίες χωρά… λίγο ή ακόμη και καθόλου αλκοόλ. Κυρίαρχη δε τάση μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι η ολοένα και αυξανόμενη δυναμική που καταγράφει η μπύρα χωρίς αλκοόλ, μια κατηγορία που εδώ και χρόνια έχει κατακτήσει περίοπτη θέση στις επιλογές του καταναλωτικού κοινού. Κάτι που έχουν από νωρίς αντιληφθεί και οι σημαντικότεροι «παίκτες» της εγχώριας αγοράς μπύρας.

Ταυτόχρονα, δε, οι ίδιοι «παίκτες» διευρύνουν τις επενδυτικές τους κεραίες, βάζοντας στο κάδρο των δραστηριοτήτων τους και νέους κλάδους, όπως το νερό και τα αναψυκτικά τύπου mixers.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η αγορά των αναψυκτικών για παρασκευή κοκτέιλ, γνωστών και ως mixers, αποτελεί το νέο μεγάλο στοίχημα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με τη θυγατρική του ομίλου Heineken να χαράσσει με σύνεση την αναπτυξιακή στρατηγική της επόμενης ημέρας, ποντάροντας στην καινοτομία.

Απαντώντας στις νέες καταναλωτικές συνήθειες, η εταιρεία έχει εδώ και λίγους μήνες ξεκινήσει την παραγωγή αναψυκτικών που χρησιμοποιούνται ως βάση για την παρασκευή κοκτέιλ, με τα νέα προϊόντα να παρουσιάζονται ωστόσο επισήμως για πρώτη φορά στην έκθεση HORECA που έλαβε χώρα πριν από μερικές ημέρες. Ο λόγος για τη σειρά ΤΣΙΚΙ - κατά το… κατσίκι το οποίο μάλιστα απεικονίζεται στο κουτί αλουμινίου των νέων προϊόντων - η οποία κυκλοφορεί σε πέντε κωδικούς (σόδα, τόνικ, λεμόνι, ροδάκινο, pink grapefruit). Με την κίνησή της αυτή η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διευρύνει σημαντικά το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, ποντάροντας σε μια ταχύτατα αναπτυσσομένη κατηγορία, όπως είναι τα mixers και διεκδικώντας περίοπτη θέση τόσο στο κανάλι HORECA, όσο και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ταυτόχρονα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επικεντρώνεται και στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ζύθου, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με νέα προϊόντα και επενδύοντας στην τεχνολογία. Με τον κύκλο εργασιών της δε να προσεγγίζει το μισό δισ. ευρώ και την κερδοφορία τα 50 εκατ. ευρώ, η εταιρεία προσβλέπει σε ακόμη καλύτερες μέρες για την αγορά μπύρας.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, άλλωστε, έχει από καιρό αντιληφθεί τις προοπτικές ανάπτυξης της κατηγορίας της μπύρας χωρίς αλκοόλ. Μέσα από ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο, παράγει μεταξύ άλλων στην Ελλάδα τις μπύρες Άμστελ Radler, Άμστελ Free, Άμστελ Free Lemon, ΑΛΦΑ Χωρίς.

Το 2024 η εταιρεία εμφάνισε προ φόρων κέρδη ύψους 66,3 εκατ. ευρώ έναντι προ φόρων κερδών 48,4 εκατ. ευρώ το 2023. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων άγγιξαν τα 50 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενα σε 49,8 εκατ. ευρώ από 37,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Οι πωλήσεις της θυγατρικής του ομίλου Heineken στην Ελλάδα «σκαρφάλωσαν» κοντά στο μισό δισ. ευρώ, διαμορφούμενες στα 480,61 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων ύψους 454,78 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

«Τα καλύτερα έρχονται», δήλωνε το καλοκαίρι ο νέος Γενικός Διευθυντής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Sebastian Sanchez, με καταγωγή από την Αργεντινή, στην πρώτη του συνάντηση με τους εκπροσώπους του Τύπου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την 1η Απριλίου 2025. Σύμφωνα με τον Sebastian Sanchez, για την περίοδο 2024-2026 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, δρομολογεί επενδύσεις ύψους 65 εκατ. ευρώ. Το 50% των κεφαλαίων του εν λόγω πλάνου αφορούν σε επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία, στα brands της εταιρείας καθώς και στο κανάλι της HORECA, ενώ το άλλο 50% αφορά σε επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, οι οποίες κινούνται κατά κύριο λόγο σε δύο άξονες. Στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, καθώς και στην εξοικονόμηση νερού.

Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ έχει σχεδιάσει για το διάστημα 2024-2026 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ενώ είχαν προηγηθεί επενδύσεις ύψους 23,1 εκατ. ευρώ το διάστημα 2021-2023.

Οι βασικοί άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής που ακολουθεί η θυγατρική της Carlsberg στην Ελλάδα αφορούν στην περαιτέρω διεύρυνση του αποτυπώματός της στην αγορά, με κανάλι προτεραιότητας αυτό της κρύας αγοράς (HO.RE.CA.), τη στοχευμένη ανάπτυξη των premium προϊόντων της, την έμφαση στα μη αλκοολούχα προϊόντα, καθώς και στην εστίαση στην τουριστική αγορά.

Το 2024 η εταιρεία «έπιασε» τζίρο σχεδόν 200 εκατ. ευρώ, θέτοντας τις βάσεις για μια ακόμη πιο ισχυρή συνέχεια. Ειδικότερα, ανακοίνωσε αύξηση καθαρών πωλήσεων κατά 10%, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, οι οποίες ανήλθαν στα 199,3 εκατ. ευρώ, από 181,1 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί στη χρήση 2023. Χωρίς τον ΕΦΚ, οι πωλήσεις άγγιξαν τα 143,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11%. Ο δε Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης παρέμεινε αμετάβλητος στο 28%. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 26,12% στα 16,68 εκατ. ευρώ από 13,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 5,82% και διαμορφώθηκαν στα 9,64 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Ο συνολικός όγκος πωλήσεων της εταιρείας εμφάνισε εμφανίζοντας αύξηση κατά 9,4%, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προς το εξωτερικό, ενώ ο όγκος πωλήσεων που αφορά στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 9%. Βασικοί παράγοντες για την αύξηση στην εγχώρια αγορά ήταν η γενικότερη αύξηση που παρατηρήθηκε στο κανάλι της εστίασης (on trade), καθώς και στις πολύ καλές επιδόσεις του τουρισμού, που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις επιδόσεις της εγχώριας αγοράς ζύθου.

Στο μεταξύ, από την 1η Ιανουαρίου 2025 καθήκοντα managing director στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει αναλάβει ο Marcin Burdach. Ο Burdach έχει μακρά πορεία στον όμιλο Carlsberg, αποτελώντας μέλος του από το 2008 ως marketing manager για την αγορά της Πολωνίας, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τον ρόλο του επικεφαλής On Trade στη Διεύθυνση Πωλήσεων, καθώς και διάφορους εμπορικούς ρόλους που αφορούσαν στο region της κεντροανατολικής Ευρώπης. Το 2017 προήχθη σε country manager για την Carlsberg Ουγγαρίας, ενώ από το 2020 κατέχει τη θέση του managing director στην Carlsberg Κροατίας.

H εταιρεία διαθέτει δύο ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής στη Σίνδο και τη Ριτσώνα, δυναμικότητας άνω των 2,2 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως, όπου παράγονται 19 προϊόντα, μεταξύ των οποίων ΦΙΞ Ελλάς, ΦΙΞ Μαύρη, ΦΙΞ Άνευ, ΦΙΞ Άνευ Λεμόνι, Μythos, Mythos Radler, Mythos Ice, Kaiser, Carlsberg, Tuborg Soda, Τuborg Tonic Water και η σειρά των mixers Tuborg. Παράλληλα, εισάγει και διανέμει στη χώρα μας διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες, όπως τις ιρλανδικές μπύρες Guinness και Kilkenny, τη βέλγικη Grimbergen, τη βαυαρικής προέλευσης weissbier Schneider Weisse και τον ανθρακούχο μηλίτη Somersby. Συνολικά το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει 27 εμπορικά σήματα.

H Ολυμπιακή Ζυθοποιία αξιοποιεί ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών, προμηθευτών και σημείων πώλησης, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με παρουσία σε σχεδόν 40 χώρες και στις πέντε ηπείρους, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες καταναλωτές.

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης

Σε ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στον εγχώριο κλάδο της μπύρας προσβλέπει η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, ποντάροντας σε ένα ισχυρό 2026. Βασικό δε όχημα της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας αποτελεί ο διαρκής εμπλουτισμός του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου.

«Το 2025 πήγε θετικά για την εταιρεία», σχολίαζαν πηγές της ΕΖΑ, την ώρα που η συνολική αγορά της μπύρας δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα, στη σκιά των πιέσεων που δέχεται η κατανάλωση στον κλάδο της εστίασης.

Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε τροχιά εξυγίανσης από το 2023 με τη διοίκηση να τοποθετεί την επιστροφή στην κερδοφορία το 2026. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΖΑ έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε πολύ σημαντικές συνεργασίες, επενδύοντας σε νέα προϊόντα και υλοποιώντας κομβικές επιχειρηματικές κινήσεις με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας εξυγίανσής της.

Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους, από τον Μάρτιο του 2026 η ισπανική μπύρα SAN MIGUEL θα διανέμεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την ΕΖΑ. Η SAN MIGUEL είναι η κορυφαία σε εξαγωγές ισπανική μπύρα παγκοσμίως με ιστορία που ξεπερνά τα 130 χρόνια. Μάλιστα, κατά τις πληροφορίες, πρόσφατα βρέθηκε στην Αθήνα και αντιπροσωπεία από την Ισπανία. Ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου της ΕΖΑ με την ισπανική μπύρα SAN MIGUEL εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας με τη Mahou San Miguel, έναν από τους κορυφαίους ζυθοποιητικούς ομίλους της Ευρώπης, με μακρά ιστορία και ισχυρή διεθνή παρουσία. Η συνεργασία της ΕΖΑ με την Mahou San Miguel ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν έγινε γνωστό ότι η ΕΖΑ γίνεται ο επίσημος διανομέας της Mahou στην Ελλάδα.

Ακολούθησε τον Οκτώβριο του 2025 η απόκτηση της κρητικής μπύρας Cretan Kings από την ΕΖΑ, σε «μία κίνηση – ορόσημο για την ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της». «Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ζυθοποιία με πλήρες, διαφοροποιημένο και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων» τονιζόταν τότε σε σχετική ανακοίνωση. Με ρίζες από το Ρέθυμνο, η Cretan Kings είναι μια premium pilsner με 5% αλκοόλ.

Λίγους μήνες νωρίτερα και δη τον Μάιο του 2025 η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ανακοίνωσε την έναρξη της στρατηγικής της συνεργασίας για την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα της ιστορικής ιταλικής ζυθοποιίας Menabrea, εμπλουτίζοντας το διεθνές της portfolio με την La 150° Bionda, την εμβληματική premium lager της Menabrea.

Καθοριστικό δε βήμα για την εταιρεία αποτέλεσε και το επαναλανσάρισμα της εμβληματικής μπύρας Πειραϊκή. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΕΖΑ απέκτησε το εμπορικό σήμα της Πειραϊκής Μικροζυθοποιίας το 2024 μετά από πλειστηριασμό, με το επαναλανσάρισμά της να ξεκινά τον Μάρτιο του 2025.Η Πειραϊκή γεννήθηκε στη Δραπετσώνα και είναι μια μπύρα αργής ωρίμανσης με έντονα τοπικό χαρακτήρα και 5% αλκοόλ.

Μεγάλο στοίχημα για την ΕΖΑ αποτελεί ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου της και με καινοτόμα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των μη αλκοολούχων και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προτιμήσεις των καταναλωτών. Ήδη από πέρυσι, η εταιρεία προχώρησε στη διάθεση νέων προϊόντων, όπως η Pils Hellas Radler 2%, η Pils Hellas 0,0% και η A Toda Madre. Η επένδυση στην κατηγορία της μπύρας χωρίς αλκοόλ αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της, καθώς πρόκειται για μια κατηγορία που καταγράφει υγιή ανάπτυξη. Το 2025 η ανάπτυξη των μη αλκοολούχων προϊόντων για την ΕΖΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε στο +60%, ενώ στον τζίρο της ΕΖΑ το μη αλκοολούχο ήταν στο 6%.

Στη χρήση 2024 η ΕΖΑ εμφάνισε σημαντική αύξηση του EBITDA κατά 57%, το οποίο ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ, καθώς και ενίσχυση του μικτού περιθωρίου στο 42% από 35% το 2023. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,7 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 31,5 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς βάσει της νέας στρατηγικής ο ετήσιος παραγόμενος όγκος περιορίστηκε στις 200 χιλιάδες HL, με στόχο την επικέντρωση σε πωλήσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Επί της ουσίας, η εταιρεία έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική περιορισμού της παραγωγής μπύρας στις 200 χιλιάδες εκατόλιτρα, διασφαλίζοντας την ένταξή της στο καθεστώς της μικροζυθοποιίας και πετυχαίνοντας χαμηλότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Παρά δε τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 12,1 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση στην ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 10% έναντι 6% το 2023. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 3,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,9 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς επηρεάστηκαν από την εφάπαξ λογιστική τακτοποίηση κονδυλίων ανάπτυξης προϊόντων προηγούμενων ετών. Την ίδια στιγμή, το καθαρό χρέος μειώθηκε σε 22,1 εκατ. ευρώ από 23,5 εκατ. ευρώ.

Πολλά, δε, λέγονται και για την επόμενη μέρα της εταιρείας και το ενδεχόμενο εξεύρεσης επενδυτή. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το fund Diorama Investments Sicar έχει ήδη ολοκληρώσει από τα τέλη του 2024 τον δεκαετή επενδυτικό του κύκλο και αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα προχωρήσει σε πώληση των συμμετοχών του στις εταιρείες που έχει τοποθετηθεί. Σήμερα το fund Diorama κατέχει ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 40% των μετοχών της ΕΖΑ, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος μέσω εταιρείας συμφερόντων του κατέχει επίσης ένα ποσοστό άνω του 40%, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 16-17% ανήκει στον Θανάση Συριανό. Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1989.

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης

Μια νέα εποχή εγκαινιάζει η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, γνωστή για τη μπύρα με το σήμα Βεργίνα, ανακοινώνοντας την είσοδό της στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού, μετά από 30 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα η διοίκηση της εταιρείας σε δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις της στην Κομοτηνή, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός των επόμενων 2-3 μηνών στην αγορά της HORECA επιτραπέζιο νερό υπό το brand Tuvunũ. «Το επιτραπέζιο νερό είναι εξίσου καλό με το νερό πηγής, αν όχι καλύτερο. Θα χρησιμοποιούμε μόνο γυάλινες συσκευασίες», αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Πολιτόπουλος.

Η εταιρεία έχει δρομολογήσει τα τελευταία χρόνια ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και τη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου.

Μόνο στην τριετία 2023-2025 έχουν επενδυθεί 20 εκατ. ευρώ σε νέες υποδομές, ρομποτικά συστήματα και γραμμές παραγωγής, αυξάνοντας την παραγωγική της δυναμικότητα έως και τις 600 χιλ. εκατόλιτρα σε ετήσια βάση. Εάν το σύνολο της παραγωγικής δυναμικότητας της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης μπει σε ισχύ, τότε θα περάσει στο κλαμπ των μεγάλων «παικτών» της ζυθοποιίας. Οι υποδομές υπάρχουν και μένει να ληφθεί η απόφαση για την αξιοποίηση της πλήρους δυναμικότητας του εργοστασίου. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία παράγει 200 χιλ. εκατόλιτρα ετησίως και θεωρείται μικροζυθοποιία. «Μέχρι σήμερα, ακόμη κι αν παίρναμε την απόφαση, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε, γιατί δεν είχαμε την παραγωγική ικανότητα. Τώρα την έχουμε. Αυτό που απομένει είναι η απόφαση και θα την πάρουμε με 100% ασφάλεια», εξήγησε χαρακτηριστικά ο κ. Πολιτόπουλος.

Παράλληλα, το μακροπρόθεσμο σχέδιο της εταιρείας προβλέπει απέναντι από το ζυθοποιείο τη δημιουργία ενός εργοστασίου κυτιοποιίας, προκειμένου να παράγει αλουμινένια κουτάκια, σε μια επένδυση 50 εκατ. ευρώ και με στόχο τη δημιουργία περισσότερων από 100 νέων θέσεων εργασίας. Αυτή η επένδυση που χρειάζεται δύο περίπου χρόνια έως ότου ολοκληρωθεί, θα καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας σε συσκευασία, θα εξυπηρετήσει την εγχώρια αγορά και θα ενισχύσει τις εξαγωγικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια. Το νέο εργοστάσιο θα έχει προβλεπόμενη παραγωγική ικανότητα 500 εκατομμύρια αλουμινένια κουτιά ετησίως - με επεκτεινόμενη παραγωγική δυνατότητα 1 δισ. ετησίως. «Υπάρχει έλλειμμα στην αγορά κουτιού στην Ευρώπη και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί», δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου ο κ. Πολιτόπουλος.

Στη χρήση 2025 η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 30 εκατ. ευρώ περίπου και EBITDA της τάξης των 5 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές της αντιστοιχούν στο 4-5% επί του συνόλου των πωλήσεών της, με παρουσία σε αγορές όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Ευρώπη, η Αυστραλία, ωστόσο βασική αγορά της εταιρείας παραμένει η ελληνική, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε. Σήμερα, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο 5-7% σε μια συνολική αγορά περίπου 3,7 εκατ. εκατόλιτρων.

Η έδρα της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης βρίσκεται στην Κομοτηνή, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 12.500 τ.µ. σε μια έκταση 50 στρεµµάτων που περιλαμβάνει ζυθοποιείο και βυνοποιείο. Χρησιμοποιεί 100% ελληνικό κριθάρι συμβολαιακής γεωργίας σε συνεργασία με περίπου 1.500 αγρότες για την καλλιέργεια 30.000 στρεμμάτων και την παραγωγή 14.000-15.000 τόνων κριθαριού. Η εταιρεία παράγει σήμερα οκτώ ετικέτες μπύρας ΒΕΡΓΙΝΑ, τρεις κωδικούς τσάι TUVUNU ενώ διαθέτει ισχυρή θέση και στην αγορά βυνών με 19 διαφορετικούς τύπους βύνης.