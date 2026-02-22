Πολιτική | Ελλάδα

Γεραπετρίτης: Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γεραπετρίτης: Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Γάζα και οι εξελίξεις σχετικά με το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τουρισμός: Υψηλές πληρότητες αλλά με αστερίσκους για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνει το άγχος των εργαζομένων - Ένας στους δύο φοβάται ότι μπορεί να αντικατασταθεί

Η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει νωρίτερα την καταβολή των συντάξεων Απριλίου

tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Υπουργείο Εξωτερικών
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider