Γεραπετρίτης: Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Γάζα και οι εξελίξεις σχετικά με το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ