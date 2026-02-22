Κικίλιας: «Εχθρός μας είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

«Εχθρός μας στο μεταναστατευτικό είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι εγκληματίες αυτοί που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες ή ακόμα και πετώντας τους μέσα στη θάλασσα» επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Real News".

«Εχθρός μας στο μεταναστατευτικό είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι εγκληματίες αυτοί που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες ή ακόμα και πετώντας τους μέσα στη θάλασσα» επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Real News".

Όπως τόνισε, «η Ελλάδα έχει χιλιάδες μίλια θαλάσσιων συνόρων, τα οποία φυλάσσονται από το Λιμενικό Σώμα. Είναι τα σύνορα της πατρίδας μας και παράλληλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού επιτελούν ύψιστο πατριωτικό έργο, κάνουν το καθήκον τους και αυτό γίνεται με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τους νόμους. Φυσικά, δεχόμαστε ανά πάσα στιγμή την οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική έρευνα για την οποιαδήποτε επιχείρηση. Όμως, οι Λιμενικοί μας έχουν σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο, θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε, όπως είμαι σίγουρος ότι κάνει και η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και των νησιωτών μας».

Αναφερόμενος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2», ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι αποτελεί την πιο ουσιαστική παρέμβαση που υλοποιείται σήμερα για το Λιμενικό Σώμα, με στόχο όχι απλώς την ενίσχυσή του με επιχειρησιακά μέσα, αλλά τη συνολική αναβάθμιση του τρόπου που επιχειρούν οι λιμενικοί στη θάλασσα. Όπως τόνισε, βασικότερο κομμάτι του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία ενός νέου Κέντρου Επιχειρήσεων, το οποίο θα αντικαταστήσει τον σημερινό Θάλαμο, που δεν έχει αλλάξει εδώ και δεκαετίες και του οποίου οι δυνατότητες είναι πλέον πεπερασμένες. Όπως εξήγησε, «θα φτιάξουμε ένα υπερσύγχρονο War Room - όπως το αντίστοιχο της Πολιτικής Προστασίας - το οποίο θα συγκεντρώνει τα δεδομένα από ραντάρ, αισθητήρες και όλα τα διαθέσιμα μέσα και θα έχει έγκαιρα ολοκληρωμένη και πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή στις θάλασσες και στα λιμάνια μας. Η αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας είναι απαραίτητη και κρίσιμη για τη χώρα, καθώς ενισχύει σημαντικά την επιτήρηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας στις ελληνικές θάλασσες, την ασφάλεια, την έρευνα και τη διάσωση, επιτρέποντας στο Λιμενικό Σώμα να ανταποκρίνεται με επάρκεια στην αποστολή του και στις νέες προκλήσεις της εποχής». Σε ό,τι αφορά τους χρόνους υλοποίησης του "ΑΙΓΙΣ 2", ο κ. Κικίλιας απάντησε πως «όπως κάναμε με το "ΑΙΓΙΣ" στην Πολιτική Προστασία - και βλέπετε τώρα αυτά τα έργα να παραδίδονται το ένα μετά το άλλο - έτσι και εδώ, οι διαδικασίες τρέχουν με αντίστοιχα γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα έχουμε τις πρώτες δημοπρατήσεις». Πρόσθεσε δε, ότι «προχωράμε στην απόκτηση νέων πλοίων 80 μ. ανοικτής θαλάσσης, πολλών παράκτιων περιπολικών και ταχέων καταδιωκτικών, ενώ για πρώτη φορά εντάσσονται με οργανωμένο σχέδιο τεχνολογίες επιτήρησης με μη επανδρωμένα μέσα, τόσο εναέρια όσο και επιφάνειας και υποβρύχια, προκειμένου το Λιμενικό να έχει συνεχή εικόνα του θαλάσσιου χώρου, ακόμη και σε δύσκολες ή απομακρυσμένες περιοχές».

Σχετικά με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο κ. Κικίλιας έκανε σαφές πως στις επερχόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη της αυτοδυναμίας. «Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε με το έργο μας τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας ότι δουλέψαμε σκληρά, υπηρετώντας τα συμφέροντά τους και παράλληλα ότι οι πολιτικές μας είναι οραματικές και ελπιδοφόρες για το μέλλον. Ότι μπορούν να εξασφαλίσουν δηλαδή ασφάλεια, ανάπτυξη και προκοπή για το σήμερα και το αύριο» υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας, ενώ σε ερώτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση απάντησε ότι «απαιτεί σεβασμό στους θεσμούς και πολιτικές συγκλίσεις. Ελπίζω αυτή η συνταγματική αναθεώρηση να μην είναι μια χαμένη ακόμα ευκαιρία, όπως οι προηγούμενες».

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική της χώρας είπε πως «σε ένα παγκόσμιο, ασταθές περιβάλλον και σε μια εξαιρετικά δύσκολη, γεωπολιτικά, γειτονιά πρέπει να έχουμε διαύλους επικοινωνίας και να συνομιλούμε εξαντλητικά με όλους. Ακόμα και με αυτούς με τους οποίους διαφωνούμε ριζικά σε καίρια θέματα κυριαρχίας. Συζητούμε, αλλά δεν υποχωρούμε. Μακάρι η Τουρκία να επιδείξει διάθεση συνεργασίας και καλής γειτονίας. Οφείλουμε, όμως, να εκσυγχρονίζουμε τους εξοπλισμούς μας για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα, να έχουμε υψηλό φρόνημα και άρα, να διασφαλίζουμε από θέση ισχύος την ειρήνη».

Τέλος, αναφορικά με την ακρίβεια τόνισε ότι «το πρόβλημα είναι 'εισαγόμενο', σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «ο Έλληνας εδώ ζει, στην Ελλάδα και από την κυβέρνησή του περιμένει λύσεις. Έχουμε κάνει σημαντικές προσπάθειες μείωσης της φορολογίας και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Απαιτείται πλέον άμεσα - στις αντοχές των δημοσιονομικών δυνατοτήτων - περαιτέρω στήριξη στις οικογένειες που έχουν ανάγκη και παράλληλα, να εφαρμοστούν πολιτικές αύξησης των επενδύσεων και δημιουργίας πλούτου στη χώρα, με στόχο να στηριχθούν οι πολλοί. Πρέπει να εργαστούμε για τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου». Όπως κατέληξε, «αυτό προσπαθούμε και στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Γιατί, τι άλλο από αγώνας κατά της ακρίβειας ήταν αυτός που δώσαμε πέρυσι για να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων; Πιστεύω ακράδαντα ότι η ναυτιλία μπορεί να παράγει πλούτο για όλους. Γι' αυτό, άλλωστε, προσπαθώ να πείσω τους νέους μας να τη δουν και ως εξαιρετικά σοβαρή επαγγελματική διέξοδο. Όλα αυτά απαντούν με έργα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της η μέση ελληνική οικογένεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ