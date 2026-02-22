Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνει το άγχος των εργαζομένων - Ένας στους δύο φοβάται ότι μπορεί να αντικατασταθεί

Η χρήση της AI επιταχύνεται, αλλά η εμπιστοσύνη των εργαζομένων μειώνεται. Κερδίζει έδαφος η τάση να παραμένουν στη θέση τους όχι από ικανοποίηση, αλλά λόγω ασφάλειας, σταθερότητας

Τα δεδομένα του 2026 δείχνουν ότι η περίοδος του... «μέλιτος» στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει παρέλθει. Η ανησυχία για την απώλεια θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ αυξήθηκε κατά 5%, καθώς το 43% των εργαζομένων φοβάται ότι η αυτοματοποίηση μπορεί να τους αντικαταστήσει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης γίνεται πλέον καθημερινή πρακτική, οι εργοδότες που θα επενδύουν στους ανθρώπους με την ίδια συνέπεια που επενδύουν στην τεχνολογία, μέσω διαφανούς επικοινωνίας, στοχευμένης εκπαίδευσης, mentoring και υποστήριξης της ευημερίας, θα βρεθούν σε καλύτερη θέση στο να διακρατήσουν τους εργαζομένους τους, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Ανθρώπινου Δυναμικού της Manpower.

Η επίμονη επαγγελματική εξουθένωση δημιουργεί ευκαιρία διαφοροποίησης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν δύο στους τρεις εργαζομένους (63%) δηλώνουν ότι βιώνουν burnout, ενώ η πίεση για αύξηση της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με περιορισμό κόστους εντείνει το φαινόμενο.

Το άγχος στον χώρο εργασίας παραμένει υψηλό, καθώς σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (49%) δηλώνουν ότι βιώνουν έντονη καθημερινή πίεση. Δύο στους τρεις εργαζόμενους δήλωσαν ότι έχουν βιώσει πρόσφατα επαγγελματική εξουθένωση, αναφέροντας το άγχος (28%) και τον μεγάλο φόρτο εργασίας (24%) ως τους κορυφαίους παράγοντες. Οι γυναίκες της Gen Z βίωσαν τα χειρότερα επίπεδα (57%) υψηλού καθημερινού στρες, σχεδόν διπλάσιο από τους άνδρες Baby Boomers (31%).

Το φαινόμενο job hugging

Η χρήση της AI επιταχύνεται, αλλά η εμπιστοσύνη των εργαζομένων μειώνεται και το παγκόσμιο φαινόμενο του «job hugging» κερδίζει έδαφος – δηλαδή η τάση να παραμένουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας και σταθερότητας, χωρίς να είναι ευχαριστημένοι από την εργασία τους.

Κατά κάποιο τρόπο, αυτό διαμορφώνεται ως μια βασική πρόκληση για τις εταιρείες το 2026. Περισσότεροι εργαζόμενοι που δεν είναι απαραιτήτως ενθουσιασμένοι που βρίσκονται εκεί όπου βρίσκονται, αλλά επίσης δεν φεύγουν λόγω της απουσίας εναλλακτικών λύσεων.

Οι εργαζόμενοι στη Νορβηγία νιώθουν πιο ασφαλείς και ικανοποιημένοι στη δουλειά τους από οποιαδήποτε άλλη χώρα και είναι αυτοί που σκέφτονται λιγότερο να φύγουν, έχοντας τα χαμηλότερα επίπεδα καθημερινού άγχους μαζί με εκείνους που δουλεύουν στην Ολλανδία.

Παρότι το 64% των εργαζομένων σκοπεύει να παραμείνει στον τρέχοντα εργοδότη του, το 60% εξακολουθεί να αναζητά νέες ευκαιρίες. Ειδικά οι εργαζόμενοι της Γενιάς Z (68%) συμπληρώνουν το κύριο εισόδημα τους μέσω gig economy, μερικής απασχόλησης ή επενδύσεων.

Εξάλλου, ενώ το 89% των εργαζομένων δηλώνουν σίγουροι ότι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να εκτελέσουν με επιτυχία τον υπάρχοντα ρόλο τους, όταν στο «κάδρο» μπαίνει η ικανότητα χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, η συνολική εμπιστοσύνη (και αυτοπεποίθηση) μειώνεται κατά 18%. Η πτώση της τεχνολογικής εμπιστοσύνης ήταν πιο έντονη μεταξύ των εργαζομένων Baby Boomer (κατά 35%) και Gen X (κατά 25%).

Οι οργανισμοί που θα επενδύσουν σε στοχευμένες, ακόμη και μικρές, παρεμβάσεις για την υποστήριξη της ευημερίας των εργαζομένων τους μπορούν να αποκτήσουν μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα στη διακράτηση και προσέλκυση ανθρώπων, σύμφωνα με την έρευνα.